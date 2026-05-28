Pese a la alta inflación alimentaria y el lento desempeño económico, la pobreza laboral atrapó a 30.7% de la población entre enero y marzo, la tasa más baja desde que hay registro en el Inegi, a partir de 2005.

El indicador mide el porcentaje de la población cuyo ingreso laboral per cápita no alcanza a adquirir la canasta alimentaria.

En comunidades rurales la pobreza laboral cayó 3.8 puntos porcentuales, situándose en 44.2%, mientras que en las áreas urbanas bajó 2.8 puntos para colocarse en 26.9%.

En el ámbito estatal, un total de 25 entidades mostraron mejoras anuales, destacando Morelos con la mayor reducción, equivalente a 9 puntos porcentuales. También tuvieron reducciones destacadas Querétaro y el Estado de México, de 8.7 y 8.6 puntos porcentuales.

En contraste, los aumentos más significativos en el rubro se concentraron en Chiapas y Campeche, con un avance de 1.6 puntos porcentuales.

La caída de la pobreza laboral coincide con un fortalecimiento del poder adquisitivo del ingreso laboral real per cápita, el cual creció 7.4% anual a escala nacional, alcanzando un promedio de 3 mil 653 pesos mensuales.

Al cierre del primer trimestre, la población ocupada del sector formal reportó un ingreso al mes promedio de 11 mil 157.72 pesos, que contrasta con quienes laboran en la informalidad, quienes percibieron apenas 5 mil 751.41 pesos.

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