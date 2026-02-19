André Jardine aclara "diferencia" con Henry Martín, luego de perder el Clásico ante Chivas

André Jardine puso fin a la polémica. El técnico del América acabó con las especulaciones sobre las declaración de Henry Martín y aseguró que todo marcha bien al interior de las Águilas.

Previo al compromiso contra el Puebla, el estratega brasileño reiteró su admiración por el delantero azulcrema y aseguró que mientras pueda, La Bomba seguirá siendo su capitán en el América.

"Tengo una conexión con Henry, muy grande por motivos hasta obvios de conquistar cosas importantes aquí, pero trasciende, más que la simple relación profesional que tenemos, es una admiración profunda por la persona y el líder que es", declaró Andre.

El timonel azulcrema hizo hincapié en la honestidad que maneja Henry desde que lo conoce y mencionó también que "tienen valores similares" en el día a día.

"Lo he dicho más de una vez, es de los mejores capitanes que tuve la oportunidad de tener porque te representa en la forma de ser, conducir y expresarse, es muy sincero siempre, habla todo de frente y sigo sintiéndome representado de tener un capitán que maneja los mismo valores que yo", agregó el brasileño.

La función de Henry Martín en el América

El liderazgo de Henry Martín desde antes del tricampeonato era evidente. Con la conquista de títulos, la Bomba se confirmó como una pieza clave al interior de Coapa y así lo explicó André Jardine.

"Él nos ayuda a tener el vestidor con los egos muy controlados, la clave de este periodo donde hemos perdido y ganado es tener líderes dentro del vestidor capaces de conducir, sobre todo con los que no juegan tanto porque se convencen de la importancia de todos y saben aguardar sus momentos. Mientras yo esté aquí, Henry va a seguir siendo líder porque es un capitán en esencia", aseveró André Jardine.

