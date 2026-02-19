Pumas resiste sin brillo y se aferra al Clausura 2026

Sin brillo, pero efectivos. Pumas marcha tercero en la tabla y, aunque quedó fuera de la Concacaf Champions Cup, mantiene intacto el objetivo: sostener el ritmo para pelear el único título que le resta, el del Clausura 2026.

En el Pedregal no hay espacio para lamentos. Si los resultados no acompañan del todo, el discurso es claro: ver “el vaso medio lleno” y defender con uñas y dientes el sitio que tanto trabajo ha costado conservar en la Liga MX.

“Se nos fue un torneo (Concachampions) importantísimo para nosotros, pero ya queda enfocarnos en la liga, donde estamos bien, en el camino correcto y no lo podemos descuidar. Estamos juntos, estamos fuertes y eso es lo que importa”, expresó Adalberto Carrasquilla, previo a la Jornada 7 ante Monterrey.

Sobre la posibilidad de que exista presión dentro del vestidor, el ‘Coco’ fue contundente. “Se habla mucho de presión, pero yo no lo veo así. Los dos primeros torneos no salieron como queríamos y había presión; ahora imagínate si vamos a tener presión cuando las cosas van bien. Eso no pasa por nuestra cabeza. La palabra presión no está dentro del grupo”.

El mediocampista panameño también tiene la mira puesta en otro frente: la Selección de Panamá, que recientemente consiguió su clasificación a la Copa del Mundo tras ocho años de ausencia. Sin embargo, dejó claro que su prioridad inmediata está en Ciudad Universitaria.

“Sé que tengo una responsabilidad con la selección, pero también con el club, que es ahorita lo más importante. Ya nos hemos encontrado con el gol en casa y no dudo que este lapso del torneo va a marcar mucho lo que va a ser el final y hay que sacarle provecho”, agregó Carrasquilla.

En otro tema, en medio de la incertidumbre por la renovación del arquero Keylor Navas, Carrasquilla y Rodrigo López fueron cautelosos y no confirmaron ni desmintieron rumores sobre una eventual salida, aunque resaltaron el profesionalismo y compromiso del guardameta con el equipo.

“Es un líder que escucha y le gustaría, seguramente, continuar en los Pumas. Está enfocado en este torneo, en lograr cosas importantes y eso como grupo nos motiva a estar juntos”, concluyó Carrasquilla.