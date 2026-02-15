Más Información

Álvaro Morales sale en defensa de Efraín Juárez: “Deben hincarse para pedirle perdón”

Álvaro Morales sale en defensa de Efraín Juárez: “Deben hincarse para pedirle perdón”

David Faitelson pide a Chivas en el Mundial 2026: "La selección no alcanza ese nivel"

David Faitelson pide a Chivas en el Mundial 2026: "La selección no alcanza ese nivel"

Liga MX: Así marcha la tabla de posiciones del Clausura 2026 al terminar la jornada 6

Liga MX: Así marcha la tabla de posiciones del Clausura 2026 al terminar la jornada 6

Resultado Liga MX: Mazatlán consigue su primera victoria del torneo frente a Santos Laguna

Resultado Liga MX: Mazatlán consigue su primera victoria del torneo frente a Santos Laguna

Cruz Azul derrota a Tigres y le arrebata el subliderato del Clausura 2026 a Pumas

Cruz Azul derrota a Tigres y le arrebata el subliderato del Clausura 2026 a Pumas

Los consiguieron una espectacular remontada (2-3) ante el Puebla y sumaron tres puntos más que valiosas para seguir en los primeros lugares de la tabla general.

El equipo auriazul comenzó perdiendo el partido con la Franja en el estadio Cuauhtémoc, pero logró darle la vuelta al marcador con mucha garra.

Con goles de Guillermo Martínez, Robert Morales y Juninho, el conjunto de Efraín Juárez vino de atrás y se quedó con un triunfo que le permite mantenerse invicto en el Clausura 2026.

Los del Pedregal no se desmoronaron, a pesar de estar abajo en el marcador por dos anotaciones y, con mucho pundonor, supieron arrebatarle la victoria a los poblanos.

Lee También

De eta manera, el Club Universidad Nacional logró estar durante casi 48 horas como sublíder del futbol mexicano, gracias a los 12 puntos con los que cuenta, producto de tres victorias y tres empates.

Hasta que el Cruz Azul los desbancó del segundo lugar de la tabla general, con su triunfo (2-1) sobre los Tigres.

Aunque, los Pumas todavía mantienen el invicto luego de las primeras seis jornadas del Clausura 2026 y cuentan con la mejor ofensiva del torneo, con 12 anotaciones a su favor.

Lee También

¿Cómo defendió Álvaro Morales a Efraín Juárez por su trabajo en los Pumas?

Por tal motivo, Álvaro Morales no dudó en salir en defensa de Efraín Juárez y exigió que los seguidores auriazules le ofrezcan una disculpa.

“Hoy los aficionados de los Pumas, los cachuncitos, deberían hincarse, pedirle perdón a Efraín Juárez y besarle la mano”, sentenció.

El polémico conductor de ESPN mencionó que el director técnico mexicano ha sido fundamental para que el Club Universidad Nacional esté viviendo este gran momento en el Clausura 2026.

“Hoy es segundo lugar de la tabla general, no ha perdido en todo el torneo y tiene la ofensiva con más goles del certamen; ganan por Efraín. ¿No tiene ningún mérito Efraín?”, cuestionó Álvaro Morales, quien declaró, abiertamente, que lo ama.

Cabe resaltar que no es la primera vez que el conductor de Futbol Picante decide defender a Efraín Juárez, a pesar de que dirige a los Pumas, a quienes suele criticar fuertemente.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS