Los Pumas consiguieron una espectacular remontada (2-3) ante el Puebla y sumaron tres puntos más que valiosas para seguir en los primeros lugares de la tabla general.

El equipo auriazul comenzó perdiendo el partido con la Franja en el estadio Cuauhtémoc, pero logró darle la vuelta al marcador con mucha garra.

Con goles de Guillermo Martínez, Robert Morales y Juninho, el conjunto de Efraín Juárez vino de atrás y se quedó con un triunfo que le permite mantenerse invicto en el Clausura 2026.

Los del Pedregal no se desmoronaron, a pesar de estar abajo en el marcador por dos anotaciones y, con mucho pundonor, supieron arrebatarle la victoria a los poblanos.

Lee También Zague explota contra el América tras caer ante Chivas: "Hay formas de perder, así no!!"

De eta manera, el Club Universidad Nacional logró estar durante casi 48 horas como sublíder del futbol mexicano, gracias a los 12 puntos con los que cuenta, producto de tres victorias y tres empates.

Hasta que el Cruz Azul los desbancó del segundo lugar de la tabla general, con su triunfo (2-1) sobre los Tigres.

Aunque, los Pumas todavía mantienen el invicto luego de las primeras seis jornadas del Clausura 2026 y cuentan con la mejor ofensiva del torneo, con 12 anotaciones a su favor.

Lee También Pablo Barrera rechaza a los naturalizados en México: "Sólo quieren ir al Mundial"

¿Cómo defendió Álvaro Morales a Efraín Juárez por su trabajo en los Pumas?

Por tal motivo, Álvaro Morales no dudó en salir en defensa de Efraín Juárez y exigió que los seguidores auriazules le ofrezcan una disculpa.

“Hoy los aficionados de los Pumas, los cachuncitos, deberían hincarse, pedirle perdón a Efraín Juárez y besarle la mano”, sentenció.

El polémico conductor de ESPN mencionó que el director técnico mexicano ha sido fundamental para que el Club Universidad Nacional esté viviendo este gran momento en el Clausura 2026.

“Hoy Efraín Juárez es segundo lugar de la tabla general, no ha perdido en todo el torneo y tiene la ofensiva con más goles del certamen; ganan por Efraín. ¿No tiene ningún mérito Efraín?”, cuestionó Álvaro Morales, quien declaró, abiertamente, que lo ama.

Cabe resaltar que no es la primera vez que el conductor de Futbol Picante decide defender a Efraín Juárez, a pesar de que dirige a los Pumas, a quienes suele criticar fuertemente.