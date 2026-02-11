Efraín Juárez es autocrítico y califica como fracaso eliminación de Pumas de Concachampions

Los Pumas se quedaron con la victoria (1-0), en el juego de vuelta de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf, pero quedó eliminado al perder el marcador global (4-2) con el San Diego FC.

La única anotación de Pedro Vite, en el inicio de la segunda mitad, no sirvió para que Efraín Juárez y sus jugadores sumaron un nuevo fracaso.

A pesar de que hizo todo lo posible por conseguir la mayor cantidad de goles, el conjunto auriazul se topó con una espectacular actuación de Pablo Sisniega, quien fue vital para que el representante de la Major League Soccer (MLS) avanzara a la siguiente etapa del certamen internacional.

En conferencia de prensa, Efraín Juárez fue autocrítico y reconoció que él y sus futbolistas fallaron en el intento de conseguir la remontada, aunque valoró que su “equipo no se muere de nada”.

“Es un fracaso porque teníamos que pasar a la siguiente ronda, era un objetivo y, desafortunadamente, no nos alcanza. Es un aprendizaje importante; obviamente, es un fracaso, esa es la realidad”, se sinceró.

Efraín Juárez valoró la reacció que tuvieron sus Pumas para empatar ante Atlas / FOTO: Imago7

Efraín Juárez, tranquilo por el esfuerzo de su equipo

El timonel auriazul señaló que “la eliminatoria se fue en 20 minutos” del primer capítulo, por lo que quedó “tranquilo” con el esfuerzo que hicieron sus futbolistas y aseguró que, a partir de ahora, no pueden bajar su ritmo competitivo.

“No hay ningún reproche [porque] el equipo genera, el portero de ellos es la figura del partido, nos faltó contundencia. Es el Pumas que todos queremos ver, es como lo pretendemos: agresivo, arriesgado y valiente; de aquí para adelante, ya no podemos bajar el listón”, sentenció.

Aunque, ponderó el “valorar el estándar y hacer todos los méritos para tener un marcador positivo y poder avanzar de ronda” también aceptó que su grupo estaba “triste y frustrado” al no alcanzar el objetivo.

Ahora, lo más importante para Efraín Juárez y sus Pumas es enfocarse, completamente, en Clausura 2026, donde es consciente de la exigencia es máxima tras este fracaso.

“Hay cosas que mejorar y de aquí a construir; si afinamos esos detalles, el equipo va a ser más potente. Pretendemos ser los Pumas de toda la vida: garra, meter, correr y no rendirse hasta el final. Vamos a estar peleando en la Liguilla, ojalá podamos aprender muchísimo de esto para la Liga; el compromiso está en la Liga, es un objetivo”, afirmó el timonel del Club Universidad Nacional.

