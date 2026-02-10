Los Pumas y el San Diego disputan el partido de vuelta de la Copa de Campeones de la Concacaf en el estadio Olímpico Universitario.

El equipo de Efraín Juárez tiene la complicada tarea de remontar el marcador adverso (4-1), para no quedar eliminado prematuramente de la Concachampions.

El conjunto universitario necesita ganar por tres goles o más para no despedirse de la competición internacional y, por supuesto, no recibir más en contra.

A su favor, tendrá el tema de localía, donde será apoyado por la incondicional afición auriazul que será fundamental para lograr la épica remontada.

Los seguidores de los Pumas se dieron cita en CU para alentar a sus jugadores en un juego crucial. Ahora más que nunca serán fundamentales en el resultado.

Ivar Sisniega asiste al partido entre Pumas y San Diego FC para ver jugar a su hijo

Sin embargo, la presencia de un personaje se robó los reflectores en el estadio Olímpico Universitario.

Al partido entre los Pumas y el San Diego FC, acudió el presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF): Ivar Sisniega.

El directivo de la FMF está en uno de los palcos de CU para observar la actuación de un futbolista en específico.

En la escuadra sandieguina, juega como portero y como titular su hijo: Pablo Sisniega.

El portero mexicano, de 30 años, acaba de cumplir su primer año en el San Diego FC y, aunque llegó como suplente, ahora es el que inicia los partidos.

Pablo Sisniega se formó en las fuerzas de básicas de las Chivas y completó su formación en la Real Sociedad de España, donde debutó como profesional con el equipo B en 2014.

Después, fue transferido a Los Angeles Galaxy, donde estuvo tres temporadas, para luego continuar su carrera en el Charlotte, también de la Major League Soccer (MLS).

Antes de la nueva franquicia de la MLS, el arquero tricolor jugó 22 partidos con el San Antonio FC.

