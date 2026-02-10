La Concacaf Champions Cup, el gran objetivo del América y de Emilio Azcárraga Jean

América está a 90 minutos de clasificar a los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf. Mañana se mide al Olimpia de Honduras en el estadio Ciudad de los Deportes.

Las Águilas llegan con una ventaja de 2-1, luego de su triunfo en Tegucigalpa. Ganar la Concachampios es la gran deuda de André Jardine y sus dirigidos y así lo entienden en el Nido.

Quedar fuera del Mundial de Clubes 2025 y quedar eliminado en dos ocasiones seguidas aún duele en el seno americanista. Es una "espina clavada" que buscarán quitarse este semestre.

Lee también Ángel Villacampa ofrece disculpas luego de llamar "pende..." a sus jugadoras

“Creo que es unánime dentro del club las ganas de ver a América triunfar en un torneo internacional. Más que eso, estamos todos en la misma vibra de ver a América jugar un Mundial de Clubes. Nos dolió mucho no meternos porque el equipo lo merecía por lo hecho en la liga, por el nivel en torneos pasados", declaró el técnico brasileño.

Jardine enfatizó que desde la cúpula que dirige Emilio Azcárraga Jean hasta el plantel que dirige, tienen en mente el conquistar la Copa de Campeones de la Concacaf, trofeo que no ganan desde 2016.

¿Qué espera André Jardine del partido de Vuelta contra el Olimpia de Honduras? 🤔



Las Águilas del América buscarán mañana su boleto a los Octavos de Final en la Copa de Campeones de la Concacaf 🦅🏆 pic.twitter.com/awaXafoXGR — Universal Deportes (@UnivDeportes) February 10, 2026

Lee también Chivas presenta a Jonathan Pérez como su tercera y última contratación para el Clausura 2026

"Tenemos la sensación de que se nos escapó más de una vez. Vamos a intentar, es otro torneo que inicia, vamos partido a partido con fe, hambre y ganas de conquistar el objetivo que está fuerte en la cabeza del patrón hasta a todos en este centro de entrenamiento”, agregó el brasileño.

El brasileño Raphael Veiga, quien debutó el pasado sábado contra Rayados de Monterrey ya fue registrado para esta primera ronda de la Concachampios y podría tener minutos mañana si así lo desea el técnico de las Águilas.

Lee también Avala Cámara de Diputados emisión de tres monedas conmemorativas de la Copa FIFA 2026