Pumas vs San Diego FC: EN VIVO – Vuelta – Primera Ronda – Copa de Campeones de la Concacaf

Los Pumas de Efraín Juárez están a 90 minutos de sumar su primer fracaso del año. No tienen permitido fallar.

Para evitarlo, están obligados a conseguir una épica remontada en el juego de vuelta de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.

En el primer capítulo de la eliminatoria, el conjunto universitario se desmoronó en el Snapdragon Stadium y recibió cuatro goles en 18 minutos, víctima de sus propias equivocaciones.

Ahora, para evitar una prematura eliminación en la Concachampions, necesitan darle la vuelta al marcador adverso.

Los Pumas deben marcar tres goles o más y mantener su portería en cero para conseguir el boleto a la siguiente ronda.

El marcador global (4-1) obliga a la escuadra auriazul a ganar por un 3-0, para aprovechar la anotación que consiguió como visitante, que podría marcar la diferencia.

Sin embargo, atrás también tendrá que estar atento porque recibir más goles complicaría, todavía más, la situación.

A su favor tendrá el tema de la localía. Tratarán de aprovechar que la afición auriazul brindará todo su apoyo con la ilusión de la remontada.

Cabe resaltar que, desde que Efraín Juárez es el director técnico de los Pumas, únicamente en tres partidos de 40 han podido ganar por una diferencia de tres goles o más.

Lo hicieron ante el Mazatlán FC (4-1), el Tijuana (4-0 y el Santos (4-0), el duelo más reciente. Dos de dichos resultados, lo consiguió en CU.

