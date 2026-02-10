Más Información

Horarios y canales para ver a Pumas y Tigres en la Concacaf Champions Cup, HOY, martes 10 de febrero

Horarios y canales para ver a Pumas y Tigres en la Concacaf Champions Cup, HOY, martes 10 de febrero

América anuncia a Vinicius Lima como su nuevo refuerzo

América anuncia a Vinicius Lima como su nuevo refuerzo

Buena racha de Chivas no es casualidad; suman 12 triunfos consecutivos

Buena racha de Chivas no es casualidad; suman 12 triunfos consecutivos

Pumas va por la remontada frente San Diego FC

Pumas va por la remontada frente San Diego FC

Chivas enfrenta tres pruebas de fuego para mantener el liderato

Chivas enfrenta tres pruebas de fuego para mantener el liderato

Este martes, dos equipos de la Liga MX buscarán su boleto a los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf. Se trata de Pumas y Tigres, quienes regresan a casa con la obligación de ganar.

Los de la Sultana del Norte empataron sin goles ante el Forge FC de Canadá, mientras que los capitalinos fueron humillados (4-1) por el San Diego FC de la MLS. Ganar es lo único que les resta.

En caso de avanzar a la siguiente fase, los de la UNAM se enfrentarían al Toluca, mientras que los Tigres se medirían al ganador de la serie entre el Cincinnati FC y la Universidad O&M FC de República Dominicana.

Los marcadores que necesitan los Pumas para avanzar son: 3-0, 4-0, 4-1, 5-1; en caso de ganar por dos goles o de empatar, quedarán eliminados de la justa internacional.

Por su parte, los norteños necesitan ganar sin importar el marcador; en caso de empatar por un gol o más quedarán fuera de la competencia por el gol de visitante.

¿A qué hora y dónde ver a los Pumas y Tigres?

  • Pumas vs San Diego/ 19:00 horas/ FOX y FOX One
  • Tigres vs Forge FC/ 21:00 horas/ FOX y FOX One
Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS