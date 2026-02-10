Horarios y canales para ver a Pumas y Tigres en la Concacaf Champions Cup, HOY, martes 10 de febrero

Este martes, dos equipos de la Liga MX buscarán su boleto a los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf. Se trata de Pumas y Tigres, quienes regresan a casa con la obligación de ganar.

Los de la Sultana del Norte empataron sin goles ante el Forge FC de Canadá, mientras que los capitalinos fueron humillados (4-1) por el San Diego FC de la MLS. Ganar es lo único que les resta.

En caso de avanzar a la siguiente fase, los de la UNAM se enfrentarían al Toluca, mientras que los Tigres se medirían al ganador de la serie entre el Cincinnati FC y la Universidad O&M FC de República Dominicana.

Los marcadores que necesitan los Pumas para avanzar son: 3-0, 4-0, 4-1, 5-1; en caso de ganar por dos goles o de empatar, quedarán eliminados de la justa internacional.

Por su parte, los norteños necesitan ganar sin importar el marcador; en caso de empatar por un gol o más quedarán fuera de la competencia por el gol de visitante.

¿A qué hora y dónde ver a los Pumas y Tigres?