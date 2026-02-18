Más Información

Pumas presenta a Goya, la nueva mascota del equipo femenil

La Selección Mexicana jugará en el estadio Cuauhtémoc previo a su debut en la Copa del Mundo

Champions League: Horario y canales para ver EN VIVO el Playoff, HOY, miércoles 18 de febrero

La NFL confirma el regreso de los 49ers de San Francisco a México

Arturo Brizio no se arrepiente de expulsar a Zinedine Zidane en Francia 98: Lo volvería a echar

Este miércoles el Club Universidad Nacional presentó a Goya, la nueva mascota del equipo femenil, que tendrá su presentación este viernes cuando Pumas enfrente a las Amazonas de Tigres por el partido correspondiente a la jornada 10 de la.

La convocatoria anunciada por el club recibió 53 propuestas, de las cuales 45 fueron presentadas por alumnos y alumnas; seis de académicos de la UNAM y dos de empleados.

Un jurado conformado por las áreas más representativas de la institución votó el diseño ganador, a cargo de Raúl Alejandro Morales, un exalumno del posgrado de artes y diseño en la UNAM y licenciado por la FES Acatlán. Ganador 50 mil pesos, su mayor orgullo es parte de aportar un diseño histórico en Pumas.

Luis Raúl González Pérez, presidente del equipo, declaró que “se complementa en este principio de representatividad la botarga, símbolo de pertenencia e identidad porque conlleva los valores que representamos”.

“Refleja la identidad, orgullo, inclusión y excelencia universitaria que es lo que caracteriza esta institución y proyecta la igualdad de género”, agregó.

Por su parte, Paola Chavero, mediocampista de Pumas Femenil, destacó que “he visto la evolución del futbol femenil en Pumas y cada vez nos apoyan más. Eso se agradece mucho y veo que Goya para nosotros es un apoyo que nos brinda la institución y es fundamental, creo que pocos equipos lo tienen y estamos contentas. Llevo muchos años en la institución y creo que soy afortunada de ver crecer a la institución”.

