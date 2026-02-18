Pumas presenta a Goya, la nueva mascota del equipo femenil

Este miércoles el Club Universidad Nacional presentó a Goya, la nueva mascota del equipo femenil, que tendrá su presentación este viernes cuando Pumas enfrente a las Amazonas de Tigres por el partido correspondiente a la jornada 10 de la Liga MX Femenil.

La convocatoria anunciada por el club recibió 53 propuestas, de las cuales 45 fueron presentadas por alumnos y alumnas; seis de académicos de la UNAM y dos de empleados.

Un jurado conformado por las áreas más representativas de la institución votó el diseño ganador, a cargo de Raúl Alejandro Morales, un exalumno del posgrado de artes y diseño en la UNAM y licenciado por la FES Acatlán. Ganador 50 mil pesos, su mayor orgullo es parte de aportar un diseño histórico en Pumas.

Lee también Arturo Brizio augura una gran actuación de Katia Itzel en el Mundial 2026: La va a romper

Luis Raúl González Pérez, presidente del equipo, declaró que “se complementa en este principio de representatividad la botarga, símbolo de pertenencia e identidad porque conlleva los valores que representamos”.

“Refleja la identidad, orgullo, inclusión y excelencia universitaria que es lo que caracteriza esta institución y proyecta la igualdad de género”, agregó.

Por su parte, Paola Chavero, mediocampista de Pumas Femenil, destacó que “he visto la evolución del futbol femenil en Pumas y cada vez nos apoyan más. Eso se agradece mucho y veo que Goya para nosotros es un apoyo que nos brinda la institución y es fundamental, creo que pocos equipos lo tienen y estamos contentas. Llevo muchos años en la institución y creo que soy afortunada de ver crecer a la institución”.

Lee también Los Cuartos de Final, el objetivo de México en la Copa del Mundo