Los Cuartos de Final, el objetivo de México en la Copa del Mundo

El famoso quinto partido ya es pasado para la Selección Mexicana. Con el Mundial 2026, el primero que tendrá 48 selecciones, ahora el gran objetivo es “el sexto juego”.

Ivar Sisniega, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, reveló el objetivo del Tricolor de Javier Aguirre para la próxima Copa del Mundo: por lo menos, emular lo hecho en México 86.

“La exigencia no se ha movido de lo que hablamos, indudablemente es pasar a la siguiente ronda de fase de grupos. El objetivo está en poder pasar en primer lugar, porque es una ventaja seguir en el Estadio Azteca, lo tienen claro el cuerpo técnico y los jugadores”, declaró el directivo.

Avanzar a los cuartos de final sería lo mínimo para poder decir que la Selección Mexicana tuvo una destaca actuación en la siguiente justa mundialista.

“Es importante ganar ese cuarto partido, entrar a octavos, ahí enfrentaremos a rivales de gran nivel, el cuerpo técnico sabe que el objetivo es, por lo menos, igualar lo hecho en México 1986, en cuartos de final; es la meta mínima para decir que fue una buena actuación”, agregó Sisniega.

El Estadio Azteca, sin problemas para el 28 de marzo

Por otra parte, el presidente de la Femexfut disipó dudas sobre la remodelación del Coloso de Santa Úrsula, previo al juego frente a Portugal del 28 de marzo.

“En cualquier proyecto de construcción siempre hay riesgos, ese es uno controlado, tenemos las garantías de las obras, primero para el 28 de marzo y ninguna duda de que estará en la Copa del Mundo, ni de nuestro lado ni de FIFA hay dudas de que estará listo el estadio”, aseveró.

Foto: Cuartoscuro

¿Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana?

Duilio Davino, director deportivo de Selecciones Nacionales, confirmó por otro lado que Álvaro Fidalgo está dentro de los 55 jugadores que Javier Aguirre tiene en mente para conformar la lista final de 26 elementos.

“Tenemos un seguimiento de 55 jugadores, se viene toda la etapa para tener a los jugadores disponibles. Álvaro (Fidalgo) quiere venir a jugar, está dentro de los jugadores que mencionamos, ya dependerá de Javier si lo convoca o no”, declaró el exfutbolista.

