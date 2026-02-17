Kylian Mbappé defiende a Vinícius y pide que Prestianni no vuelva a jugar la Champions League "por racista"

Este martes el francés Kylian Mbappé pidió a UEFA que deje caer una sanción determinante para Gianluca Prestianni, jugador argentino del Benfica que fue acusado de racismo por Vinícius Junior durante el partido entre el conjunto portugués y el Real Madrid en la ida de los playoffs de la Champions League.

Después del gol de Vini que le dio el triunfo al Real Madrid, el partido se detuvo durante diez minutos por el protocolo antiracismo, que se activó después de que el atacante brasileño denunciara ante el árbitro que Prestianni lo llamó "mono".

Durante el partido, Mbappé encaró a Prestianni y le gritó "eres un pu... racista" y en entrevista al final del partido, aseguró que este joven futbolista llamó "mono" cinco veces a su compañero de equipo.

Lee también Vinícius acusa racismo durante el Benfica vs Real Madrid de Champions League

"Lo que he visto es muy claro, el número 25 ha dicho cinco veces a Vini que eres un mono. Cada uno da su opinión pero nosotros damos la información y todos tenemos que ir en la misma dirección. No se puede aceptar este tipo de actitud. Es maravilloso jugar la Champions pero dar este tipo de imagen es terrible para el futbol mundial", declaró Mbappé en primera instancia.

"Le he dicho racista porque lo pienso. Solo hay que ver su cara que fue listo porque se escondió tras la camiseta para esconder sus labios pero la cara no miente. Este tipo de humano no es compañero de profesión. Este tipo de cosas no las dejamos pasar. Este jugador es joven, no puede tener la libertad de decir este tipo de cosas en un campo de futbol. Es un gran problema y veremos qué va a pasar", agregó.

El campeón del mundo con Francia señaló que no se debe generalizar y pensar que todos los argentinos o portugueses son racistas, pero sí le exigió a la UEFA el mayor de los castigos.

Lee también México enfrentará a Ghana, Australia y Serbia antes de la Copa del Mundo

"Un jugador así no merece jugar más la Champions. Esperamos que UEFA haga cosas y no diga que no pasa nada. Es un caso grave", sentenció.

Por ahora, ni Vinícius ni Prestianni han agregado información sobre lo que sucedió entre ellos dentro del campo de juego.