Este martes el Real Madrid venció al Benfica (1-0) en el partido de ida de los playoffs de la Champions League, gracias a un gol del brasileño Vinícius Jr., quien lamentablemente se robó los reflectores no solo por su gol, sino por un supuesto grito racista en su contra por parte del jugador Gianluca Prestianni.

Al minuto 50, el atacante brasileño rompió el cero en el marcador y fue a festejar al tiro de esquina con un baile, gesto que provocó el malestar de la afición local y que derivó en la decisión polémica del árbitro francés François Letexier, quien lo consideró como una provocación y decidió amonestarlo.

Los jugadores de ambos equipos discutieron y un par de minutos después, Letexier levantó los brazos en forma de cruz, señal que activa el protocolo antirracista, mismo que duró 10 minutos.

Lee también Avala Senado se acuñen tres monedas conmemorativas del Mundial 2026

Vinícius denunció ante el árbitro que Prestianni le dijo "mono", algo que no se pudo comprobar ya que las cámaras mostraron al futbolista argentino tapándose la boca con la camiseta del Benfica. Cuando se dio cuenta del escándalo que provocó el jugador del Real Madrid, el acusado fue captado por las cámaras gritando "no te dije nada".

Compañeros de Vini, como Kylian Mbappé, querían retirarse del campo de juego y el francés incluso le empezó a gritar "pu... racista" a Prestianni.

Finalmente, el partido se reanudó al minuto 60 y el Madrid terminó por ganar el partido. Por ahora, ni Prestianni ni Vinícius se pronunciaron al respecto.

Lee también Hermano del Chucky Lozano lo acusa de "grosero y prepotente" y explica por qué no tiene equipo

¡ATENCIÓN! 🚨



El partido entre Real Madrid y Benfica se detuvo por presuntos insultos racistas de Prestianni a Vinicius. El brasileño explicó que el jugador argentino se cubrió con la playera al momento de insultarlo.



*Luego de varios minutos, se reanudó el encuentro. pic.twitter.com/zzWzJ06fLP — ESPN.com.mx (@ESPNmx) February 17, 2026

NICOLÁS OTAMENDI TAMBIÉN SE BURLA DE VINI

El altercado con Prestianni no fue el único con el que tuvo lidiar el atacante brasileño.

El zaguero y capitán Nicolás Otamendi, se quitó la playera y le presumió el tatuaje de la Copa del Mundo que obtuvo con Argentina.