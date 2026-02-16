Hermano del Chucky Lozano lo acusa de "grosero y prepotente" y explica por qué no tiene equipo

Hirving Lozano atraviesa uno de los momentos más complicados de su carrera, al quedar fuera de los planes del San Diego FC a unos meses de la Copa del Mundo de 2026.

Con ese escenario, el exfutbolista del PSV puso en duda su presencia en la lista final de Javier Aguirre, en medio de una gran cantidad de rumores sobre su futuro y las razones de su salida del equipo de la MLS, que lo tenía como referente.

En medio de todo esto, una nueva polémica rodea al “Chucky”, tras una entrevista de su hermano Bryan, quien criticó el comportamiento de Lozano y afirmó que es un tipo grosero, lo que le ha generado problemas en Europa.

"En el Napoli tuvo problemas con (Gennaro) Gattuso y su cuerpo técnico; en su momento, en el PSV también los tuvo. Es grosero y prepotente y eso no lleva a nada, ha influido para que muchos no lo quieran", mencionó en entrevista con ESPN.

Bryan Lozano agregó que, aparentemente, Hirving tuvo una indisciplina con su entrenador en Estados Unidos, razón por la que quedó fuera de la organización.

"Yo me enteré por las redes que le faltó al respeto al entrenador de San Diego en el juego contra el (Houston) Dynamo, pero ya es una actitud muy repetitiva. En la Selección se habla mucho de sus indisciplinas también", finalizó.