Cubo Torres no pierde la esperanza de regresar a México: “Sigo con el sueño y la ilusión”

Erick Torres acaba de iniciar una nueva aventura en la Liga de Costa Rica. A finales de 2025, el Cubo fue contratado por el Liberia, su cuarto equipo tico, tras el Guanacasteca, el Herediano y el Sporting FC.

A pesar de estar “muy contento y agradecido” por esta etapa, el delantero mexicano mantiene la esperanza de volver a la Liga MX.

“Sigo con la espinita, el sueño y la ilusión de regresar. La Liga de Costa Rica puede ser un buen trampolín para levantar la mano y, en un futuro, que algún equipo en México pueda ver mi desempeño. Si me mantengo física y mentalmente bien, en algún momento puede llegar la oportunidad; estaría encantado”, reconoció, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

El canterano de las Chivas es consciente de que necesita “primero hacer las cosas bien” en la Liga costarricense.

“Probablemente, me quedan cuatro o cinco años como profesional, porque sabemos que —en México— el embudo se va haciendo más corto para el futbolista mayor de 30 años. Lo importante es seguir sumando minutos, seguir haciendo goles y pelear en [todos] los torneos el título de goleo, [así] estoy seguro y confiado de que se me puede abrir una oportunidad en un equipo mexicano y tener un nuevo reto allá”, declaró.

No obstante, el Cubo aceptó sentirse “muy bien, arropado y querido” en Costa Rica.