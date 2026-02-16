Cubo Torres confía en que la Liga de Costa Rica será un destino atractivo para futbolistas mexicanos

Con casi tres años de experiencia en la Liga de Costa Rica, Erick Torres destacó que esta competencia tiene varios atributos que la pueden convertir en un destino atractivo para sus compatriotas.

“Van a venir cada vez más mexicanos, van a voltear a ver esta Liga por el tema de los sueldos, la exigencia deportiva y porque es una muy fuerte, además de que los costarricenses arropan muy bien a los mexicanos siempre; la adaptación es fácil”, resaltó.

El exatacante de las Chivas, el Cruz Azul y los Pumas, entre otros, lamentó que ciertas decisiones provoquen que —en la Liga MX— se cierren las puertas para el futbolista local.

“Desafortunadamente, cada vez se dan menos oportunidades a los jugadores de 28 o 30 años, porque no hay ascenso y descenso, y a los equipos no les importa tener plantillas competitivas, tanto en [Liga de] Expansión como en Primera División; les da igual, porque no hay competencia. Por tema de calidad, estoy seguro que no es, porque al mexicano, cuando le das oportunidad, entrega resultados”, sentenció el goleador.

Además, el Cubo compartió su opinión sobre lo que considera que los directivos mexicanos necesitan trabajar, sobre todo pensando en el desarrollo de los futbolistas tricolores, porque está seguro de que el talento existe.

“Que se reduzcan las plazas de extranjeros”, externó.