Cubo Torres se siente orgulloso de lo que está logrando la Hormiga González con Chivas

Armando González ganó el título de goleo en el Apertura 2025, con 12 anotaciones. Para dimensionar su hazaña, desde 2010, cuando Javier Hernández lo consiguió, las Chivas no tenían un canterano como máximo romperredes del balompié nacional.

Para Erick Torres, ‘9’ mexicano y jugador surgido en las fuerzas básicas rojiblancas, el logro de la Hormiga es un orgullo.

“Estoy feliz de que un mexicano haya conseguido ese título tan importante para un centro delantero y [me pone] todavía más feliz que haya sido de Chivas, porque soy chiva de hueso colorado. Es un golpe de autoridad de que el mexicano puede; demostró que somos capaces de competirle a los extranjeros”, afirmó.

El Cubo, a quien antenoche la Hormiga le dedicó su anotación en el Clásico de Clásicos, espera que sea el primero de muchos campeonatos de goleo para González, pero también desea que más mexicanos sobresalgan.

“Ojalá que vengan muchos más; es el futuro del futbol mexicano y está levantando la mano. Me da mucho gusto por él”, compartió.