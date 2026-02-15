'La Hormiga' González reveló qué fue lo que hizo después de ganarle al América en el Clásico Nacional

Armando González continúa con su gran momento. El atacante de Chivas fue el verdugo del América el 14 de febrero, en el Clásico Nacional, correspondiente a la sexta jornada del Clausura 2026.

'La Hormiga' se desmarcó dentro del área tras un tiro de esquina, y al minuto 41, marcó el tanto que le dio un triunfo más al Rebaño, que marca como líder del torneo con paso perfecto.

Armando "La Hormiga" González en festejo de gol, durante la Jornada 3 del Clausura 2026 con Chivas - Foto: Imago7

Al finalizar el encuentro y con la emoción a tope, el protagonista del juego reveló lo que iba a hacer tras vencer a Las Águilas.

¿Qué hizo 'La Hormiga' González al finalizar el Clásico ante América?

En una breve interacción con Telemundo luego del pitazo final, el delantero de 22 años de edad, sorprendió a propios y extraños al declarar que seguramente iría a casa con su hermano a jugar videojuegos.

"Cuando anotaste tu primer gol, te fuiste a tu casa a hacer tarea, ¿Qué vas a hacer hoy en la noche?", preguntó el periodista.

"No se qué quiera hacer mi papá, la neta. Está aquí mi hermano, y pues no sé, capaz y juego FIFA con él", respondió la 'hormiga'.

Un distinto la 'Hormiga' González.



Se fue a celebrar ganar el Clásico ante América y él haciendo el gol de la victoria jugando Play con su hermano!! pic.twitter.com/QFiSsQ9Bh1 — José Luis Morales (@JLMNoticias) February 15, 2026

Su respuesta habla de la humildad con la que hasta ahora ha llevado su explosión en la Liga MX, y que lejos de festejar de manera desenfrenada, prefiere pasar tiempo en casa con su familia.