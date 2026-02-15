Cruz Azul y Tigres se enfrentan con el objetivo de arrebatarle el subliderato a Pumas

Los partidos entre equipos candidatos al título siempre son atractivos y el Cruz Azul contra Tigres no es la excepción, no sólo por el momento futbolístico que viven —ambos pueden tomar el segundo lugar si ganan— también por los ingredientes extra cancha.

La Máquina y los felinos se vieron las caras en repetidas ocasiones el año pasado, incluidas dos eliminaciones directas entre Liga MX y Copa de Campeones de la Concacaf.

El balance fue de un triunfo por lado, ya que los cementeros avanzaron a la final y conquistaron el trofeo internacional, y los universitarios disputaron la final del Apertura 2025, pero cayeron con los Diablos Rojos del Toluca.

Por si fuera poco, será el reencuentro de Nicolás Ibáñez con su exequipo, donde nunca logró ganarse la titularidad. Sin embargo, como delantero de La Máquina ya anotó su primer gol en la reciente goleada sobre Vancouver.

Además, el campeón Ángel Correa “calentó” la previa del partido burlándose de la mudanza del Cruz Azul al estadio Cuauhtémoc y la afición cementera busca que sus jugadores respondan dentro de la cancha. En ese sentido, la última vez que Tigres ganó de visitante contra el cuadro capitalino fue en el Clausura 2023.

Cruz Azul y Tigres no sólo son contendientes, llegan en igualdad de condiciones. Ambos tienen 10 puntos, producto de tres victorias, un empate y una derrota, aunado a que vienen de partidos con muchos goles a favor.

Los dirigidos por Nicolás Larcamón le anotaron cinco al conjunto canadiense en el plano internacional, mientras que los de Guido Pizarro hicieron lo propio con cuatro goles al Forge en Concacaf, con Rodrigo el Búfalo Aguirre en gran nivel y otros cinco a Santos Laguna en la jornada 5 del Clausura 2026.