Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO los partidos de la Jornada 7 del Clausura 2026?

El Clausura 2026 continúa su actividad, luego de que la Jornada 6 culminara el pasado domingo con la victoria (1-2) del Mazatlán FC sobre el Santos.

El próximo viernes 20 de febrero se pondrán en marcha una nueva fecha del futbol mexicano con dos compromisos bastante interesantes.

En general, será un fin de semana con encuentros sumamente atractivos para los aficionados de nuestro balompié nacional.

A lo largo de tres días, la tabla general de la Liga MX estará sufriendo modificaciones, por lo que será interesante ver cómo queda al final de toda la actividad.

De momento, el primer lugar de la clasificación lo ocupan las Chivas, quienes mantienen el paso perfecto en el torneo, al contar con seis triunfos en seis partidos.

Chivas es el superlíder del Clausura 2026 de la Liga MX al sumar 18 de 18 puntos disputados / FOTO: Imago7

El Rebaño es seguido de cerca por el Cruz Azul, a quien se enfrentará la próxima jornada, aunque, tiene un importante margen de diferencia.

Los Pumas y el Toluca son los ocupan los siguientes lugares, por lo que también buscarán seguir peleando por la parte alta de la tabla.

El resto de los puestos de la Liguilla lo ocupan el Pachuca, el Monterrey, los Tigres y el Atlas, quienes tratarán de no salir de dicha zona.

Mientras que el Necaxa, el América, el Atlético de San Luis, el Tijuana, el Puebla, el Querétaro, el FC Juárez y el León necesitan sumar puntos para no rezagarse en la clasificación.

Por su parte, el Mazatlán FC y el Santos lucharán por salir de los últimos lugares de la tabla porque se encuentran lejos de la zona de la Fiesta Grande.

La siguiente jornada del futbol mexicano tendrá varios encuentros que prometen brindar espectáculo, sobre todo, porque los equipos ya no quieren dejar escapar puntos de cara la segunda mitad del Clausura 2026.

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO los partidos de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX?

Tigres vs Pachuca

Fecha: Viernes 20 de febrero

Hora: 19:00

Estadio: Universitario

Transmisión: Azteca 7/FOX One

Puebla vs América

Fecha: Viernes 20 de febrero

Hora: 21:06

Estadio: Cuauhtémoc

Transmisión: Azteca 7/FOX One

Atlas vs Atlético San Luis

Fecha: Sábado 21 de febrero

Hora: 17:00

Estadio: Jalisco

Transmisión: ViX Premium

León vs Santos

Fecha: Sábado 21 de febrero

Hora: 19:00

Estadio: León

Transmisión: FOX One

Necaxa vs Toluca

Fecha: Sábado 21 de febrero

Hora: 19:00

Estadio: Victoria

Transmisión: Azteca 7/Claro Sports/ViX Premium/Pluto TV

Cruz Azul vs Chivas

Fecha: Sábado 21 de febrero

Hora: 21:00

Estadio: Cuauhtémoc

Transmisión: TUDN/ViX Premium

Tijuana vs Mazatlán FC

Fecha: Sábado 21 de febrero

Hora: 23:00

Estadio: Caliente

Transmisión: FOX One

Pumas vs Monterrey

Fecha: Domingo 22 de febrero

Hora: 17:00

Estadio: Olímpico Universitario

Transmisión: TUDN/ViX Premium