Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO los partidos de la Jornada 7 del Clausura 2026?

Más Información
El Clausura 2026 continúa su actividad, luego de que la Jornada 6 culminara el pasado domingo con la victoria (1-2) del Mazatlán FC sobre el Santos.
El próximo viernes 20 de febrero se pondrán en marcha una nueva fecha del futbol mexicano con dos compromisos bastante interesantes.
En general, será un fin de semana con encuentros sumamente atractivos para los aficionados de nuestro balompié nacional.
A lo largo de tres días, la tabla general de la Liga MX estará sufriendo modificaciones, por lo que será interesante ver cómo queda al final de toda la actividad.
Lee También Cruz Azul derrota a Tigres y le arrebata el subliderato del Clausura 2026 a Pumas
De momento, el primer lugar de la clasificación lo ocupan las Chivas, quienes mantienen el paso perfecto en el torneo, al contar con seis triunfos en seis partidos.
El Rebaño es seguido de cerca por el Cruz Azul, a quien se enfrentará la próxima jornada, aunque, tiene un importante margen de diferencia.
Los Pumas y el Toluca son los ocupan los siguientes lugares, por lo que también buscarán seguir peleando por la parte alta de la tabla.
El resto de los puestos de la Liguilla lo ocupan el Pachuca, el Monterrey, los Tigres y el Atlas, quienes tratarán de no salir de dicha zona.
Mientras que el Necaxa, el América, el Atlético de San Luis, el Tijuana, el Puebla, el Querétaro, el FC Juárez y el León necesitan sumar puntos para no rezagarse en la clasificación.
Por su parte, el Mazatlán FC y el Santos lucharán por salir de los últimos lugares de la tabla porque se encuentran lejos de la zona de la Fiesta Grande.
La siguiente jornada del futbol mexicano tendrá varios encuentros que prometen brindar espectáculo, sobre todo, porque los equipos ya no quieren dejar escapar puntos de cara la segunda mitad del Clausura 2026.
Lee También Cubo Torres se siente orgulloso de lo que está logrando la Hormiga González con Chivas
¿Cuándo y dónde ver EN VIVO los partidos de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX?
- Tigres vs Pachuca
- Fecha: Viernes 20 de febrero
- Hora: 19:00
- Estadio: Universitario
- Transmisión: Azteca 7/FOX One
- Puebla vs América
- Fecha: Viernes 20 de febrero
- Hora: 21:06
- Estadio: Cuauhtémoc
- Transmisión: Azteca 7/FOX One
- Atlas vs Atlético San Luis
- Fecha: Sábado 21 de febrero
- Hora: 17:00
- Estadio: Jalisco
- Transmisión: ViX Premium
- León vs Santos
- Fecha: Sábado 21 de febrero
- Hora: 19:00
- Estadio: León
- Transmisión: FOX One
- Necaxa vs Toluca
- Fecha: Sábado 21 de febrero
- Hora: 19:00
- Estadio: Victoria
- Transmisión: Azteca 7/Claro Sports/ViX Premium/Pluto TV
- Cruz Azul vs Chivas
- Fecha: Sábado 21 de febrero
- Hora: 21:00
- Estadio: Cuauhtémoc
- Transmisión: TUDN/ViX Premium
- Tijuana vs Mazatlán FC
- Fecha: Sábado 21 de febrero
- Hora: 23:00
- Estadio: Caliente
- Transmisión: FOX One
- Pumas vs Monterrey
- Fecha: Domingo 22 de febrero
- Hora: 17:00
- Estadio: Olímpico Universitario
- Transmisión: TUDN/ViX Premium
- Querétaro vs FC Juárez
- Fecha: Domingo 22 de febrero
- Hora: 19:00
- Estadio: Corregidora
- Transmisión: FOX One
Noticias según tus intereses
[Publicidad]