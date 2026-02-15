Más Información

Liga MX: Así marcha la tabla de posiciones del Clausura 2026 al terminar la jornada 6

Resultado Liga MX: Mazatlán consigue su primera victoria del torneo frente a Santos Laguna

Cruz Azul derrota a Tigres y le arrebata el subliderato del Clausura 2026 a Pumas

Michael Jordan gana la Daytona 500; Daniel Suárez termina en el lugar 13

Pablo Barrera rechaza a los naturalizados en México: "Sólo quieren ir al Mundial"

La jornada 6 del torneo Clausura 2026 de la llegó a su fin y la tabla de posiciones sufrió algunos cambios. Sin embargo, algo no ha cambiado: las Chivas son líderes en solitario con marca perfecta de 18 puntos después de seis jornadas.

La victoria en el Clásico Nacional consolidó al Rebaño como un verdadero candidato al título y por ahora, no ha perdido ni empatado un sólo encuentro.

En zona de liguilla hay otros dos equipos grandes. Cruz Azul ocupa el segundo lugar con 13 unidades, uno más que los Pumas y el Toluca, en tercer y cuarto lugar respectivamente.

El quinto lugar de la tabla lo toma el Pachuca con 11 puntos, uno más que Rayados, Tigres y Atlas, quienes toman los últimos boletos de la clasificación a Liguilla si es que el torneo terminara hoy.

El América de André Jardine se encuentra afuera de zona de clasificación, ya que está en el puesto 10 de la tabla de posiciones con 8 puntos, producto de dos victorias, dos empates y dos derrotas. Por ahora, están muy lejos de los primeros lugares.

Así marcha la tabla de posiciones tras seis jornadas
PARTIDOS DESTACADOS JORNADA 7 LIGA MX

Dentro de los partidos más atractivos destacan:

  • Tigres vs Pachuca
  • Puebla vs América
  • Cruz Azul vs Chivas
  • Pumas vs Monterrey
