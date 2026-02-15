Liga MX: Así marcha la tabla de posiciones del Clausura 2026 al terminar la jornada 6

La jornada 6 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX llegó a su fin y la tabla de posiciones sufrió algunos cambios. Sin embargo, algo no ha cambiado: las Chivas son líderes en solitario con marca perfecta de 18 puntos después de seis jornadas.

La victoria en el Clásico Nacional consolidó al Rebaño como un verdadero candidato al título y por ahora, no ha perdido ni empatado un sólo encuentro.

En zona de liguilla hay otros dos equipos grandes. Cruz Azul ocupa el segundo lugar con 13 unidades, uno más que los Pumas y el Toluca, en tercer y cuarto lugar respectivamente.

El quinto lugar de la tabla lo toma el Pachuca con 11 puntos, uno más que Rayados, Tigres y Atlas, quienes toman los últimos boletos de la clasificación a Liguilla si es que el torneo terminara hoy.

El América de André Jardine se encuentra afuera de zona de clasificación, ya que está en el puesto 10 de la tabla de posiciones con 8 puntos, producto de dos victorias, dos empates y dos derrotas. Por ahora, están muy lejos de los primeros lugares.

Así marcha la tabla de posiciones tras seis jornadas

PARTIDOS DESTACADOS JORNADA 7 LIGA MX

Dentro de los partidos más atractivos destacan: