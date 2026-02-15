América decepcionó a propios y extraños con su exhibición en el Clásico Nacional. Los mostrado por las Águilas frente a las Chivas en el Estadio Akron dejó mucho qué desear.

Henry Martín, capitán de los azulcrema, acepta que quedaron a deber en el gran juego y asume su responsabilidad tras la derrota (1-0) contra el acérrimo rival.

"Definitivamente quedamos a deber. Los Clásicos no se juegan así, nos hacemos responsables y hay que darle vuelta, todavía queda mucho por delante en ambos torneos", declaró el delantero de las Águilas.

Henry Martín, capitán del América, da la cara tras perder contra las Chivas 🦅💣



🗣 "Quedamos a deber. Así no se juegan los Clásicos. Se habló fuerte, claro y nos hacemos responsables" pic.twitter.com/6NQGWrN7Bm — Universal Deportes (@UnivDeportes) February 15, 2026

Al finalizar el partido, el cuadro azulcrema se reunió en el medio campo y fue precisamente Martín quien tomó la palabra.

"Se habló fuerte, no pueden pasar estas situaciones, pero ya está y a partir de mañana hay que darle la vuelta; hoy lo sufrimos, nos duele. Hay que enfocarnos en lo que viene", agregó La Bomba.

¿Dejó un dardo para André Jardine?

Si bien, el delantero de las Águilas del América aseguró que aún tienen mucho camino por recorrer en este semestre, lanzó un mensaje que se interpretó de varias formas por la afición azulcrema.

Los de Coapa son la peor ofensiva del torneo con tres anotaciones, pero Henry optó por mandar las miradas al técnico André Jardine.

"Esa explicación te la podría dar mejor André. Nosotros acatamos órdenes, seguimos el sistema de juego y sí, definitivamente no estamos siendo ni contundentes ni generamos las jugadas, eso es claro", declaró el capitán azulcrema.

"Tenemos que mejorar en todas las áreas, individualmente y el juego colectivo. No sabría decirte por qué, pero definitivamente nos estamos quedando cortos", concluyó Henry Martín.