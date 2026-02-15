Clásico Nacional: Chivas vs América – EN VIVO – Jornada 6 – Clausura 2026 – Liga MX

El partido más importante del futbol mexicano se juega este sábado sobre la cancha del estadio Akron.

En este Día del Amor y la Amistad, se juega una nueva edición del Clásico Nacional, entre las Chivas y el América.

Por primera vez en muchos torneos, el Rebaño se presenta como amplio favorito para quedarse con la victoria.

El equipo de Gabriel Milito recibe a las Águilas, con el objetivo de conseguir su sexta victoria consecutiva. Quiere demostrar que el momento que vive no es un espejismo, sino toda una realidad.

El conjunto rojiblanco ya derrotó al Pachuca, al FC Juárez, al Querétaro, al Atlético San Luis y al Mazatlán FC en el inicio del Clausura 2026, pero está en la búsqueda de una nueva víctima.

Por su parte, el América de André Jardine tratará de detener el arrollador paso de las Chivas. Intentará cortar su racha invicta.

Las Águilas no comenzaron el torneo de la mejor manera, al no sumar ni una victoria, ni un solo gol, en las tres primeras jornadas del actual torneo.

Empataron con el Tijuana (0-0) y el Pachuca (0-0) y perdieron con el Atlético San Luis (0-2). Apenas sumaron dos de nueve puntos posibles.

Aunque, lograron reaccionar a tiempo y ya cuentan con dos triunfos consecutivos (Necaxa y Monterey) en las dos últimas fechas.

Por tal motivo, el Clásico Nacional podría lucir más parejo de que lo hubiera sido hace unas semanas.

En sus últimos tres enfrentamientos de Liga MX, disputados en el estadio Akron, las Chivas y el América terminaron empatando sin anotaciones.

Mientras que, en los dos últimos juegos de Liga, en cualquier estadio, el Rebaño no ha sido derrotaron, con un triunfo y un empate.

Para este encuentro, tanto Gabriel Milito como André Jardine, contarán con dos bajas importantes.

El director técnico argentino no podrá contar con Luis Romo, uno de los jugadores con mayor injerencia en su estilo de juego.

Mientras que el brasileño no tendrá a su disposición a Alejandro Zendejas, uno de los futbolistas más determinantes en su ofensiva.

