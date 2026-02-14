América va por su victoria 100 frente a las Chivas en el Clásico Nacional

En el pasado torneo Apertura 2025, América enfrentó a Chivas con la intención de conseguir su victoria número 100 en el Clásico Nacional, lamentablemente para la causa azulcrema, el Guadalajara se impuso (1-2) en el estadio Ciudad de los Deportes.

Cinco meses después, las Águilas quieren alcanzar la centena de triunfos en la casa de su acérrimo rival. Por ahora, van 99 victorias de los capitalinos, por 80 del Rebaño; el Clásico de México ha visto 82 empates.

Aquella diferencia de 31 victorias rojiblancas por apenas 14 del América en la época del Campeonísimo, ha quedado muy enterrada en la historia. Con el pasar de las décadas, esa brecha se acortó y los de Coapa dominan ahora el Clásico de Clásicos en el futbol mexicano.

En 2016, la ventaja ya era de los capitalinos con 80 triunfos, por 72 del Guadalajara. Esa diferencia se disparó seis años después con la victoria 90 de las Águilas; las Chivas sumaban en ese año 77.

En la actualidad, el último triunfo del Rebaño como local frente a los capitalinos se remonta hasta el torneo Guardianes 2020 en la fase de cuartos de final.

Esta noche, el América quiere llegar a 100 triunfos sobre el que para muchos, es el equipo más popular de México. Sin Alejandro Zendejas y con la presión de sumar para no alejarse de los puestos importantes, los de Coapa deben salir con puntos del estadio Akron.

¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs América?

América visita esta noche al Guadalajara en actividad de la Jornada 6 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El encuentro no será transmitido en televisión abierta. Aquí te contamos todos los detalles para ver el Clásico Nacional.

Fecha: Sábado 14 de enero

Horario: 21:07

Transmisión: Amazon Prime

