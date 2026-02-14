¿Quién es Eileen Gu, la estrella de los Juegos Olímpicos de Invierno que es modelo y es de las atletas mejor pagadas en el mundo?

En los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, hay muchas historias por contar de los distintos atletas presentes. Una de ellas es la de la esquiadora de estilo libre, Eileen Gu.

Nacida en San Francisco, California, en 2003, pero de ascendencia china por parte de su madre, Gu es una de las mujeres deportistas mejor pagadas del mundo según la revista Forbes, pero solamente 100 mil dólares son derivados del deporte. El resto, los obtuvo por tratos comerciales y presencias en eventos de moda.

La ganadora de la medalla de plata en la disciplina Slopestyle en esta edición de los JJOO, tuvo ganancias alrededor de los 23.1 millones de dólares el año pasado.

Con 22 años, Gu es un ejemplo de empoderamiento para las mujeres en todo el mundo. Además de ser una deportista de élite, con récords como ser la primera esquiadora de estilo libre en ganar tres medallas en unos mismos JJOO de Invierno (Pekín 2022), ser la primera atleta china en ganar el oro en unos X Games y la primera en ganar tres medallas como debutante a sus 17 años, también estudia la carrera de Relaciones Internacionales en la prestigiosa Universidad de Stanford, en Estados Unidos, y por si fuera poco, ha sido portada de revistas como Time o Vogue por su actividad en las pasarelas más destacadas.

Ha sido modelo para Victoria’s Secret o Louis Vuitton y en redes sociales presume seguidores de 20 millones en Douyin, la versión china de TikTok, más de siete millones en Weibo y 2.2 millones en Instagram.

