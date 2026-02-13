Más Información

Donovan Carrillo iguala su mejor actuación en los Juegos Olímpicos de Invierno

Donovan Carrillo iguala su mejor actuación en los Juegos Olímpicos de Invierno

Alejandro Zendejas causa baja con el América y se pierde el Clásico contra Chivas

Alejandro Zendejas causa baja con el América y se pierde el Clásico contra Chivas

Caliente.mx presenta el inicio de CIBACOPA 2026 con nuevo formato e incorporación de franquicia

Caliente.mx presenta el inicio de CIBACOPA 2026 con nuevo formato e incorporación de franquicia

¿Cuándo es la primera carrera de Checo Pérez en la temporada 2026 de la F1?

¿Cuándo es la primera carrera de Checo Pérez en la temporada 2026 de la F1?

Liga MX: Horario y canales para ver EN VIVO Puebla vs Pumas HOY viernes 13 de febrero

Liga MX: Horario y canales para ver EN VIVO Puebla vs Pumas HOY viernes 13 de febrero

La luna y el hielo de Milán fueron testigos de una noche que quedará grabada en la memoria del deporte mexicano.

Donovan Carrillo, en su segunda final olímpica, dejó atrás los temores y se entregó con pasión a cada movimiento.

Su sonrisa constante y el beso a la pista, al concluir reflejaron no solo gratitud, sino también la certeza de haber cumplido un sueño largamente acariciado.

El programa del tapatío estuvo lleno de saltos cuádruples y triples que arrancaron ovaciones inmediatas. Su desempeño superó las expectativas y lo llevó a mejorar la posición obtenida en Beijing 2022, al escalar hasta un digno lugar número 22.

Ese resultado confirmó que Carrillo no solo representa a México, sino que se ha convertido en un referente latinoamericano dentro del patinaje artístico.

El jurado le otorgó una puntuación de 143.50 en su programa libre y un acumulado de 219.06, cifras que reflejaron la calidad de su desempeño y lo consolidaron como uno de los protagonistas de la final en Milán-Cortina 2026.

Más allá de las cifras y las posiciones, la actuación de Donovan transmitió un mensaje de perseverancia y orgullo nacional.

Cada giro y cada salto, fueron acompañados por el aliento de los aficionados mexicanos presentes en el recinto, quienes con banderas y cánticos reforzaron la conexión entre el patinador y su país.

En Milán, Carrillo demostró que los sueños pueden alcanzarse con disciplina y pasión, dejando una huella imborrable en la historia olímpica.

"Es algo mágico, he disfrutado de inicio a fin cada rutina. Tener a mi familia aquí es algo histórico para México. Han sido dos años de entrenamiento en Canadá y todavía hay mucho Donovan para representar al país", expresó con emoción.

Google News

Noticias según tus intereses