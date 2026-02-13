En la pista de hielo de Milán, Donovan Carrillo volvió a demostrar que su historia está hecha de suMexieños y valentía.

Tras saludar al público con un traje negro que reflejaba su energía y carisma, el patinador se adueñó del escenario.

Con una sonrisa amplia y bajo el ritmo inmortal de Elvis Presley, Carrillo inició una rutina diseñada por el reconocido coreógrafo Benoit Richard.

Cada movimiento, cargado de emoción y precisión, estuvo dedicado a su abuela materna, quien siempre guardó un cariño especial por aquellas melodías que marcaron su época.

Lee También Ana Paula Vázquez rumbo a Los Ángeles 2028: “Vamos por medalla individual, mixtos y por equipos”

Carrillo, quien vivía su segunda final en la máxima justa, fue el segundo en salir para mostrar al mundo en cuatro minutos el crecimiento que ha tenido en los últimos años, un proceso que lo convirtió en referente no solo de México, sino también de toda Latinoamérica.

Desde el primer movimiento, el mexicano contó con el respaldo incondicional de los aficionados nacionales, que una vez más llenaron el inmueble para ver al tapatío inspirar y tratar de poner la bandera en lo más alto.

Lee También Regina Martínez hace historia en los Juegos Olímpicos de Invierno; primera mexicana en esquí de fondo

La presentación del tapatío de 26 años comenzó con saltos triples y dobles que marcaron el tono de una coreografía desplegada por toda la pista.

En pocos minutos, Carrillo conquistó al público con su concentración y la sonrisa que lo ha acompañado desde los ocho años, cuando inició su carrera.

La rutina impecable y, con apenas mínimos errores, se convirtió en la mejor de su temporada y en una muestra clara de su evolución como patinador.

Al concluir, Donovan besó la pista como gesto de gratitud, levantó los brazos y recibió el reconocimiento de sus entrenadores.

El jurado le otorgó una puntuación de 143.50 en su programa libre y un acumulado de 219.06, cifras que reflejaron la calidad de su desempeño y lo consolidaron como uno de los protagonistas de la final en Milán-Cortina 2026.