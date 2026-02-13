Más Información

Donovan Carrillo deslumbra en la final de Milán-Cortina 2026

Donovan Carrillo deslumbra en la final de Milán-Cortina 2026

Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de la Jornada 6 de este viernes 13 de febrero

Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de la Jornada 6 de este viernes 13 de febrero

Cruz Azul se roba los mejores MEMES al humillar al Vancouver FC en Concachampions

Cruz Azul se roba los mejores MEMES al humillar al Vancouver FC en Concachampions

Pumas, a sumar contra el Puebla para dejar atrás el fracaso en la Concacaf

Pumas, a sumar contra el Puebla para dejar atrás el fracaso en la Concacaf

Donovan Carrillo va por una actuación superior en la final de los Juegos Olímpicos de Invierno

Donovan Carrillo va por una actuación superior en la final de los Juegos Olímpicos de Invierno

En la pista de hielo de Milán, volvió a demostrar que su historia está hecha de suMexieños y valentía.

Tras saludar al público con un traje negro que reflejaba su energía y carisma, el patinador se adueñó del escenario.

Con una sonrisa amplia y bajo el ritmo inmortal de Elvis Presley, Carrillo inició una rutina diseñada por el reconocido coreógrafo Benoit Richard.

Cada movimiento, cargado de emoción y precisión, estuvo dedicado a su abuela materna, quien siempre guardó un cariño especial por aquellas melodías que marcaron su época.

Lee También

Carrillo, quien vivía su segunda final en la máxima justa, fue el segundo en salir para mostrar al mundo en cuatro minutos el crecimiento que ha tenido en los últimos años, un proceso que lo convirtió en referente no solo de México, sino también de toda Latinoamérica.

Desde el primer movimiento, el mexicano contó con el respaldo incondicional de los aficionados nacionales, que una vez más llenaron el inmueble para ver al tapatío inspirar y tratar de poner la bandera en lo más alto.

Lee También

La presentación del tapatío de 26 años comenzó con saltos triples y dobles que marcaron el tono de una coreografía desplegada por toda la pista.

En pocos minutos, Carrillo conquistó al público con su concentración y la sonrisa que lo ha acompañado desde los ocho años, cuando inició su carrera.

La rutina impecable y, con apenas mínimos errores, se convirtió en la mejor de su temporada y en una muestra clara de su evolución como patinador.

Al concluir, Donovan besó la pista como gesto de gratitud, levantó los brazos y recibió el reconocimiento de sus entrenadores.

El jurado le otorgó una puntuación de 143.50 en su programa libre y un acumulado de 219.06, cifras que reflejaron la calidad de su desempeño y lo consolidaron como uno de los protagonistas de la final en .

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS