Donovan Carrillo va por una actuación superior en la final de los Juegos Olímpicos de Invierno

Donovan Carrillo, el máximo referente del deporte invernal en México y una de las figuras más destacadas en Latinoamérica, hoy vuelve a deslizarse sobre el hielo de la Arena Milano Ice Skating.

El tapatío está listo para escribir un nuevo capítulo en su historia olímpica, al disputar su segunda final de patinaje artístico en los Juegos Milán-Cortina 2026.

Carrillo, quien se preparó en Canadá para este momento, buscará en el programa libre —con mayor tiempo de ejecución— consolidar su legado y seguir ganándose la admiración del planeta.

La competencia no será sencilla, pues enfrentará al estadounidense Ilia Malinin, conocido por sus saltos cuádruples; al japonés Yuma Kagiyama, campeón en su país; y al francés Adam Siao Him Fa, actual monarca europeo.

Más allá de esos poderosos rivales, Carrillo tiene un objetivo claro: Mejorar el sitio 21 que obtuvo en su debut (Beijing 2022).

“[Estoy] muy contento por la oportunidad de hacerlo nuevamente”, dijo Donovan, a TUDN. “Me siento con confianza, hay una energía muy padre. Me sentía merecedor de estar compitiendo ante los mejores; es bonito estar en una nueva final olímpica”.