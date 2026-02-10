Cumplió su objetivo. Donovan Carrillo, el patinador artístico mexicano, alcanzó la final del programa corto en su debut en Milán-Cortina 2026, consolidando el sueño que lo llevó hasta tierras italianas.

Con una rutina llena de carácter y elegancia, el jalisciense sumó 75.56 unidades, dejando atrás la penalización de un punto por un error técnico y asegurando su presencia en el programa largo.

Su actuación no solo marcó un hito personal, sino que también reafirmó su papel como pionero del patinaje artístico en México, abriendo paso a nuevas aspiraciones en la pista de hielo olímpica.

