VIDEO: Atleta confiesa infidelidad tras recibir medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Invierno

El drama llegó a los Juegos Olímpicos de Invierno y no necesariamente por un motivo deportivo. Sturla Holm Laegreid, un biatleta noruego que obtuvo medalla de bronce en la prueba individual de 20 kilómetros, sorprendió al mundo entero cuando reveló que fue infiel durante la entrevista después de la premiación.

Laegrid, al hablar con la emisora noruega NRK, confesó que le fue infiel a su exnovia, también atleta, Chloe Levins, por lo que no dejaba de llorar cuando hablaba.

Lee también Regina Martínez y Sarah Schleper: ¿Cuándo y dónde ver los debuts de las mexicanas en los Juegos Olímpicos de Invierno?

“Hay alguien con quien quería compartir esto. Alguien que quizá no esté viendo hoy. Hace medio año conocí al amor de mi vida. La persona más hermosa y maravillosa del mundo. Y hace tres meses cometí el mayor error de mi vida: le fui infiel. Se lo conté hace una semana. Y han sido las peores semanas de mi vida", declaró mientras lloraba ante las cámaras.

El video se hizo viral en redes sociales y fue tal, que el ganador de la prueba no recibió el reconocimiento merecido, así que Laegrid tuvo que pedir dobles disculpas, ya que su exnovia también se quejó por la revelación mediática de su relación.

“Mis disculpas a Johan-Olav (medalla de oro), quien merecía toda la atención tras el oro. También a mi exnovia, quien involuntariamente terminó en el foco mediático. Espero que esté bien. No puedo cambiar esto, pero ahora lo dejaré atrás y me centraré en los Juegos Olímpicos. No responderé más preguntas al respecto”, mencionó.

Lee también Rommel Pacheco aplaude la hazaña de Donovan Carrillo y promete respaldo para el resto de la delegación

Levins habló ante los medios noruegos y aseguró que no le gustó que se hiciera pública su ruptura por infidelidad, y que no es fácil perdonar al biatleta.

“Es difícil perdonar. Incluso después de una declaración de amor ante todo el mundo... No elegí estar en esta situación, y me duele”, declaró.