Tlaxcala presume un calendario récord con más de 20 competencias en 2026

Tlaxcala se prepara para un 2026 histórico al confirmar un calendario con más de 20 competencias deportivas de alcance nacional e internacional, lo que la consolida como uno de los estados con mayor proyección en la organización de eventos de alto nivel.

Esta amplia agenda no solo impulsa la actividad deportiva, sino que también refuerza la presencia del estado en el mapa deportivo del país y contribuye al crecimiento turístico y económico previsto para el próximo año.

Entre los eventos más importantes destacan el Tour Mundial de Voleibol de Playa, la Etapa Regional de la Olimpiada Nacional CONADE, el Fan Fest Mundialista, el Panamericano de Tiro con Arco, el Campeonato NACAC de Atletismo y el Grand Prix de Para Atletismo, estos últimos con la participación de figuras internacionales.

"La agenda deportiva de Tlaxcala no nació por casualidad; surgió del liderazgo y la visión de la gobernadora, quien fue la primera en tocar la puerta de la CONADE. Desde la CONADE continuaremos con el apoyo y el acompañamiento para que el deporte siga siendo una herramienta de bienestar", mencionó Rommel Pacheco.

La mandataria estatal, Lorena Cuéllar Cisneros, señaló que el Gobierno del Estado destinó una inversión superior a los 20 millones de pesos para hacer posible la realización de los distintos eventos deportivos programados. También destacó que esta apuesta forma parte de una estrategia sostenida a favor del desarrollo atlético en Tlaxcala.