Julián Ornelas y Gerardo Reyes engrosan el orgullo de Diablos Rojos tras su inclusión en el roster de México para el Clásico Mundial 2026

La reciente publicación del roster oficial de México para el Clásico Mundial de Beisbol 2026, dirigido por Benjamín Gil, incluye a dos peloteros clave de los Diablos Rojos del México: el jardinero Julián Ornelas y el relevista Gerardo Reyes.

Esta convocatoria representa un motivo de orgullo para la novena escarlata. Jorge del Valle, presidente ejecutivo de los Rojos, expresó su satisfacción.

“Bueno, para mí hay más porque estamos orgullosos desde nuestra formación en la academia, tenemos a Ramón y Luis Urías, que salieron de la academia, que son dos Diablos Rojos también. Tenemos también a Julián, a Gerardo, es mucho orgullo hoy representar a México, es muy importante en un Clásico Mundial”, mencionó Del Valle al destacar lo realizado hace tres años como un buen augurio de lo que le espera al equipo mexicano.

“El último [2013] lo hicimos de una manera muy importante, creo que el trabajo que ha hecho la organización por buscar que la base nacional cada día compita de mejor forma a nivel internacional, pues es el reflejo de esto”, concluyó el directivo escarlata.