Jorge del Valle aviva rumores de regreso de Trevor Bauer a Diablos Rojos en 2026: "¡Esperen sorpresas!"

Los rumores sobre un posible regreso de Trevor Bauer a los Diablos Rojos del México para la temporada 2026 han cobrado fuerza.

Bauer, quien brilló con la escuadra escarlata en temporadas anteriores y contribuyó al campeonato de 2024, fue visto recientemente en el Diamante de Fuego, donde grabó contenido y convivió con el equipo de softbol femenil.

Jorge del Valle abordó directamente la especulación sin confirmar ni desmentir, pero dejó la puerta abierta con un mensaje cargado de intriga.

“Siempre estamos trabajando por traer grandes nombres a la organización. [Trevor] estuvo con las chicas grabando material en su canal personal; desde el año pasado lo acordamos, él quería ser innovador y generar un material nuevo entre el softbol y el beisbol, esta mezcla estoy seguro que les va a encantar a todos sus seguidores, pero yo creo que la organización hace tiempo entendió que buscar esos protagonismos no solamente en la parte del terreno, sino en todo lo que hacemos a nivel Disney, a nivel colaboración es importante… ¡Esperen sorpresas!”.

“¿Sobre Bauer?”, insistió El UNIVERSAL Deportes. “Sobre todo”, respondió el ejecutivo del equipo entre risas.