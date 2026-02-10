Los Tigres del Norte se encuentran con Steph Curry y las estrellas de los Warriors

Este lunes, los Tigres del Norte recibieron un reconocimiento único y especial por parte de la ciudad de San Francisco, California. A partir de este año, cada 9 de febrero será reconocido como 'Día de los Tigres del Norte', gracias al aporte social y cultural de la agrupación musical mexicana.

El anuncio se realizó durante una ceremonia en el Ayuntamiento de San Francisco, y horas más tarde, la banda fundada en Mocorito, Sinaloa, se fue a festejar al Chase Center, donde los Warriors de Golden State derrotaron de forma agónica a los Grizzlies de Memphis.

Al final del partido, cada integrante de la banda se tomó fotos con las grandes estrellas del equipo como Stephen Curry, Al Horford y el entrenador, Steve Kerr.

Con cada uno se tomaron fotos luciendo el tradicional sombrero que viste a la banda en cada una de sus icónicas presentaciones.