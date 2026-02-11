Diablos Rojos del México: Jorge Del Valle destaca el orgullo escarlata a 86 años de su integración a la LMB

Los Diablos Rojos del México conmemoran en sus 86 años de existencia en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), desde aquel 11 de febrero de 1940 cuando la Liga autorizó su incorporación para la temporada de ese año.

En entrevista con EL UNIVERSAL Deportes, el presidente ejecutivo de la organización escarlata, Jorge del Valle, expresó un profundo orgullo por esta longeva historia.

“Son 86 años de mucho orgullo de pertenencia, de tradición, de tener una afición enorme y leal que cada día crece más y más, que cada día nos hace sentir más orgullosos”, explicó al resaltar el impacto que ha tenido la novena del México en la afición.

“El último año recibimos los números, apenas fueron 38 millones de personas viéndonos en televisión, más de 800 mil en el estadio, son números ya de un equipo, de una organización grande, de una organización importante, entonces tenemos mucha responsabilidad”, afirmó al agregar que esperan un 2026 mejor, donde el equipo varonil buscará el tricampeonato. “Ya los primeros 85 fueron muy buenos, esperamos que los que sigan sean mejores todavía”.

Del Valle resaltó el éxito reciente de la organización, que ha dominado el panorama con varios campeonatos, con dos títulos consecutivos de LMB, uno de Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), uno de Liga Mexicana de Softbol (LMS) y uno de Baseball Champions League Américas (BCL).

“A veces uno abre y cierra los ojos y tal vez no puede dimensionar lo que está viviendo, pero yo creo que es el trabajo de toda la gente. A mí me toca hoy estar aquí, pero son los coaches, los preparadores físicos, jugadoras y jugadores, toda la gente trabajando en un bien común”.