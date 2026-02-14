Después de mucho, Chivas llega como favorito a un Clásico contra el América

Después de mucho tiempo, las Chivas llegan como favoritas a un Clásico Nacional frente a las Águilas del América. El presente de ambos equipos en este naciente 2026 es opuesto y el Rebaño llega con paso inmaculado.

En estas cinco jornadas que van del Clausura 2026, el Guadalajara es líder y lleva paso perfecto, con cinco victorias, mientras que los capitalinos viven un momento lleno de altibajos; marchan en el sitio ocho con el mismo número de puntos.

Una oportunidad inmejorable para el cuadro tapatío de terminar con el dominio azulcrema en su casa. Desde 2010 que abrió sus puertas la casa rojiblanca, sólo han ganado en tres ocasiones. No lo hacen desde los cuartos de final del Guardianes 2020 (1-0).

La estadística se agrava cuando el último triunfo del Guadalajara como local en una fase regular se remonta al Clausura 2017, todavía dirigidos por el argentino Matías Almeyda. Hoy, el presente de Chivas bajo la dirección de Gabriel Milito ilusiona.

América ofensivamente ha batallado, aunque en defensa ha recibido sólo dos goles en las cinco jornadas que van.

Las Águilas suponen la primera gran prueba para el Rebaño.