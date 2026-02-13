La llegada de Álvaro Fidalgo al Real Betis significó tener a un mexicano (aunque sea naturalizado) dentro del equipo para seguir fortaleciendo el lazo del club español y la afición tricolor.

Fidalgo llegó este mercado al cuadro sevillano, para así cumplir su sueño de jugar en la Primera División del futbol español, luego de haber tenido un exitoso paso en el América. Si bien, el 'Maguito' brilló en la academia del Real Madrid, solamente disputó un par de minutos con el primer equipo, y nunca logró asentarse dentro del 11 titular.

Al ser el único representante mexicano en el Real Betis, Fidalgo fue el elegido para modelar la nueva playera del cuadro verdiblanco que está inspirada en México, en específico haciendo alusión al Día de Muertos, tradición emblemática del país.

"Esta camiseta especial del Real Betis destaca por su diseño inspirado en la cultura mexicana. Tanto en el frontal como en el dorsal, luce una catrina típica de México, representada con detalles en tonos verdes que rinden homenaje al arte tradicional del país. En el interior del cuello se incluye el escudo de México, símbolo de la unión entre ambas culturas. Además, los ojos de la catrina están formados por la doble “B” característica del Real Betis, aportando un toque distintivo y único al diseño", se lee en la página del equipo español.

Curiosamente, ya en la página web del Betis se puede observar a Andrés Guardado posando con la sudadera que rinde homenaje a la festividad más popular de México. Además de vender una playera, también se puede adquirir una sudadera, una taza y un cuaderno, todos de su colección del Día de Muertos.

El precio de la camisa es de 915 pesos mexicanos, sin contar el envío. La sudadera está en mil 119, el cuaderno tiene un precio de 263 pesos y la taza se vende en 182.