América habría recibido millonaria oferta por Brian Rodríguez

Parece que América podría sumar una baja más en este Clausura 2026, ya que se reporta una millonaria oferta por Brian Rodríguez proveniente del futbol ruso.

El CSKA de Moscú es el club interesado en firmar al habilidoso extremo izquierdo de nacionalidad uruguaya, quien había perdido cierta relevancia por la llegada de Allan Saint-Maximin, pero la salida del francés devolvió al charrúa a su posición donde suele ser factor.

¿Cuánto ofreció el CSKA de Moscú por Brian Rodríguez?

De acuerdo con información de César Merlo, periodista especializado en fichajes, el cuadro de la capital de Rusia lanzó una oferta de 11 millones de dólares por el seleccionado uruguayo.

El mercado de fichajes del futbol ruso cierra hasta el 19 de febrero, por lo que el CSKA, donde también juega el mexicano César Montes, tiene tiempo para negociar con la directiva azulcrema por el 'Rayito'.

Hasta este momento, no hay ninguna postura por parte del club capitalino, pero si Rodríguez sale del equipo, se convertiría en la cuarta baja de los de Coapa sumándose a Álvaro Fidalgo, Rodrigo Aguirre y Allan Saint-Maximin.

Brian llegó al América en 2022 proveniente del LAFC y desde su llegada se colocó como uno de los mejores extremos del país, aunque también suele ser muy intermitente. Durante estos años, el uruguayo ha conseguido cinco título: tres de Liga MX, uno de Campeón de Campeones y Campeones Cup.

Además, registra un total de 132 juegos como americanista, con 32 goles y 21 asistencias.