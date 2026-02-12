Brian Rodríguez lanza advertencia a las Chivas, previo al Clásico Nacional

Luego de conseguir su pase a los Octavos de Final en la Copa de Campeones de la Concacaf, las Águilas del América ya piensan en el primer Clásico del año.

Los de Coapa enfrentan este sábado (21:07) a las Chivas y el uruguayo Brian Rodríguez ya dejó el primer mensaje, previo al gran duelo frente al Rebaño, en el estadio Akron.

El Rayo fue cuestionado sobre el "encuentro bravo que se venía" en tres días y el habilidoso delantero respondió rápidamente "sí, para ellos", refiriendo que no serán una presa fácil para el cuadro del Guadalajara.

El momento de las Chivas es mejor. El cuadro tapatío llega invicto, con paso perfecto y son líderes del torneo Clausura 2026; sin embargo, esa situación no preocupa en el Nido.

"No ninguna (preocupación), creo que el Clásico es un partido aparte y creo que todo el mundo lo sabe. Nos plantaremos ahí en Guadalajara para dar lo mejor de decir si", lanzó Brian Rodríguez.

¿Qué opina de los abucheos?

Brian Rodríguez respaldó a Kevin Álvarez sobre los abucheos que recibió cuando salió de cambio, pero también entendió los que recibió todo el equipo al finalizar el empate sin goles contra el Olimpia, en el estadio Ciudad de los Deportes.

"Normal, normal (sobre abucheos), estoy en el América, el más grande de México y cada partido hay que ganarlo y si no se da, creo que la gente está en su derecho de hacerlo", concluyó el futbolista de las Águilas.

