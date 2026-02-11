Más Información

América se lleva LOS MEJORES MEMES después del aburrido empate contra Olimpia

América se lleva LOS MEJORES MEMES después del aburrido empate contra Olimpia

Resultado: América empata con Olimpia pero avanza a octavos de final de la Concacaf Champions Cup

Resultado: América empata con Olimpia pero avanza a octavos de final de la Concacaf Champions Cup

Rayados vs Xelajú: EN VIVO – Vuelta – Primera Ronda – Copa de Campeones de la Concacaf

Rayados vs Xelajú: EN VIVO – Vuelta – Primera Ronda – Copa de Campeones de la Concacaf

Thiago Espinosa aterriza en la CDMX para reforzar al América; asegura que “es el más grande de México”

Thiago Espinosa aterriza en la CDMX para reforzar al América; asegura que “es el más grande de México”

VIDEO: Atleta confiesa infidelidad tras recibir medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Invierno

VIDEO: Atleta confiesa infidelidad tras recibir medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Invierno

Este miércoles el empató sin goles frente al Olimpia de Honduras y aunque aburrió a la afición, el resultado le alcanzó para clasificarse a octavos de final de la Concacaf Champions Cup.

André Jardine no dudó y puso en la cancha lo mejor que tenía, sumado a que el brasileño Raphael Veiga entró al campo de juego en la segunda parte; sin embargo, no logró marcar diferencia en el resultado final.

Las Águilas manejaron el tiempo y con el resultado obtenido en la ida, fue suficiente para vencer en el marcador global y sellar su boleto a la siguiente ronda.

Lee también

Sin embargo, en redes sociales la afición del América se mostró molesta por este resultado y se manifestó con LOS MEJORES MEMES.

Imágenes de aficionados dormidos por el desarrollo del partido, otros pidiendo la salida de jugadores como Kevin Álvarez, y algunos simplemente asegurando que el partido "fue una basura", acompañaron las quejas de los hinchas azulcremas.

A continuación, les dejamos los mejores memes.

Lee también

Estos son los MEJORES MEMES del empate entre América y Olimpia
Estos son los MEJORES MEMES del empate entre América y Olimpia
Estos son los MEJORES MEMES del empate entre América y Olimpia
Estos son los MEJORES MEMES del empate entre América y Olimpia
Estos son los MEJORES MEMES del empate entre América y Olimpia
Estos son los MEJORES MEMES del empate entre América y Olimpia
Estos son los MEJORES MEMES del empate entre América y Olimpia
Estos son los MEJORES MEMES del empate entre América y Olimpia
Estos son los MEJORES MEMES del empate entre América y Olimpia
Estos son los MEJORES MEMES del empate entre América y Olimpia
Estos son los MEJORES MEMES del empate entre América y Olimpia
Estos son los MEJORES MEMES del empate entre América y Olimpia
Estos son los MEJORES MEMES del empate entre América y Olimpia
Estos son los MEJORES MEMES del empate entre América y Olimpia
Estos son los MEJORES MEMES del empate entre América y Olimpia
Estos son los MEJORES MEMES del empate entre América y Olimpia
Estos son los MEJORES MEMES del empate entre América y Olimpia
Estos son los MEJORES MEMES del empate entre América y Olimpia

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS