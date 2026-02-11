América se lleva LOS MEJORES MEMES después del aburrido empate contra Olimpia

Este miércoles el América empató sin goles frente al Olimpia de Honduras y aunque aburrió a la afición, el resultado le alcanzó para clasificarse a octavos de final de la Concacaf Champions Cup.

André Jardine no dudó y puso en la cancha lo mejor que tenía, sumado a que el brasileño Raphael Veiga entró al campo de juego en la segunda parte; sin embargo, no logró marcar diferencia en el resultado final.

Las Águilas manejaron el tiempo y con el resultado obtenido en la ida, fue suficiente para vencer en el marcador global y sellar su boleto a la siguiente ronda.

Sin embargo, en redes sociales la afición del América se mostró molesta por este resultado y se manifestó con LOS MEJORES MEMES.

Imágenes de aficionados dormidos por el desarrollo del partido, otros pidiendo la salida de jugadores como Kevin Álvarez, y algunos simplemente asegurando que el partido "fue una basura", acompañaron las quejas de los hinchas azulcremas.

A continuación, les dejamos los mejores memes.

Estos son los MEJORES MEMES del empate entre América y Olimpia

