Thiago Espinosa aterriza en la CDMX para reforzar al América; asegura que “es el más grande de México”

El uruguayo Thiago Espinosa aseveró que el América es uno de los equipos más grandes. No solo del país, sino del continente.

Este miércoles, el lateral izquierdo aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para reforzar a la escuadra azulcrema en el torneo Clausura 2026 de la Liga MX y la Copa de Campeones de la Concacaf.

“Me siento muy contento de estar acá. Sé al gran club que llegué. Sé que es el más grande de México y uno de los más grandes de América. Simplemente decirle a la hinchada que tendrán a un jugador que lo dejará todo. Que salga lo mejor posible para todos”, prometió Espinosa en su arribo a la capital mexicana.

En la lateral, Thiago Espinosa —quien llegó desde el Racing de Montevideo del balompié uruguayo— competirá con el colombiano Cristian Borja para ganarse un lugar en el once inicial del estratega brasileño, André Jardine. Una competencia que se daría en medio de los rumores que sugieren que, después del Mundial de 2026, Borja podría tener una oferta para jugar en el extranjero.

Además de Espinosa, América cerró el mercado invernal de fichajes con las altas de Rodrigo Dourado, Raphael Veiga, Vinícius Lima, Aarón Mejía y Fernando Tapia. Seis apuestas con las que las Águilas buscarán dejar atrás el balance negativo que les acompañó en el 2025.

Después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Thiago abandonó el recinto para trasladarse a su nuevo hogar: el Estadio Ciudad de los Deportes, donde América se jugó su boleto a los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf ante Olimpia del futbol hondureño.

¿Qué sigue para el América en la Liga MX?

Por lo pronto, las Águilas del América vivirán una edición más del Clásico de México. Las Chivas de Guadalajara, su acérrimo rival, les recibirán en el Estadio Akron para disputar la Jornada 6 del Clausura 2026.

Para esta fecha, los azulcremas suman dos victorias, dos empates y una derrota. Un balance que los coloca en el octavo lugar de la tabla general del torneo.