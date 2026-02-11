Henry Martín y su mensaje a la afición americanista tras recibir críticas: "Yo no trabajo para la gente"

Esta noche el América recibirá al Olimpia de Honduras en el partido de vuelta de la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup, con la obligación de avanzar a los octavos de final. Uno de los hombres clave para lograr el objetivo será Henry Martín, el delantero mexicano que en las últimas horas ha generado polémica con los aficionados de las Águilas por unas declaraciones en las que parece no darle importancia a las críticas.

La entrevista fue con el periodista y reportero de TUDN, Julio Ibáñez, para el programa Línea de Cu4tro, y ahí "la bomba yucateca" fue cuestionado sobre las críticas de la afición americanista en su contra.

Lee también América vs Olimpia: Horario y canales para ver EN VIVO la Concacaf Champions Cup, HOY, 11 de febrero

"Te das cuenta de que por más que hagas, la gente no va a estar feliz. Yo no trabajo para la gente, yo me esfuerzo por mí, por mi familia y por la gente que me quiere", declaró Henry.

Por si fuera poco, habló en contra de la cantidad de jugadores extranjeros que están presentes en el América. Cabe mencionar, que tan sólo en este mercado de pases, las Águilas se reforzaron con figuras como Raphael Veiga, Thiago Espinosa y Vinicius Lima.

"Creo que no necesitamos jugadores en esas posiciones, luego nos llenamos de extranjeros y no tenemos plazas. Las contrataciones deben de ser bien pensadas y en las posiciones que verdaderamente necesitamos", agregó.

Lee también Israel Reyes, ilusionado con el renacer del América; asegura que viene lo mejor

El aficionado @NidoAzulcrema en X (antes Twitter), publicó el video con el siguiente mensaje: "Pues bueno, queda claro que el americanismo no es la afición preferida de Henry. Se emputa porque no nos conformamos y queremos ganar siempre. Luego habla de los extranjeros como si fuera dueño de Coapa. ¿Afortunado o desafortunado, cómo ven lo dijo?".

Pues bueno, queda claro que el americanismo no es la afición preferida de Henry. Se emputa porque no nos conformamos y queremos ganar siempre.



Luego habla de los extranjeros como si fuera dueño de Coapa. ¿Afortunado o desafortunado, cómo ven lo dijo?



Mira que nos haga… pic.twitter.com/cIHqAjiXDm — NidoAzulcrema (@NidoAzulcrema) February 10, 2026

Con más de 100 goles, Martín es parte de los cinco máximos goleadores en la historia del América; sin embargo, su relación con la afición ha tenido altos y bajos durante su paso por Coapa.

Lee también La Concacaf Champions Cup, el gran objetivo del América y de Emilio Azcárraga Jean