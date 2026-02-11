Más Información

América vs Olimpia: EN VIVO – Vuelta – Primera Ronda – Copa de Campeones de la Concacaf

Tlaxcala presume un calendario récord con más de 20 competencias en 2026

Héctor Herrera rechaza a los naturalizados en la Selección Mexicana: "Por algo cada uno nace en su país"

Rommel Pacheco aplaude la hazaña de Donovan Carrillo y promete respaldo para el resto de la delegación

NFL en México: Los 49ers de San Francisco jugarán en el estadio Banorte, revelan

Para avanzar a los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, las Águilas del deberán imponerse esta noche al Olimpia de Honduras, en el estadio Ciudad de los Deportes.

El equipo dirigido por André Jardine cuenta con una ventaja en el marcador global de 2-1, luego de su triunfo en Tegucigalpa gracias a los goles de Víctor Dávila y Ramón Juárez.

Este partido cobra doble trascendencia porque, tras recibir las visitas del propietario Emilio Azcárraga, quedó claro que la prioridad de las Águilas este semestre es ganar el torneo internacional; además, el fin de semana visitarán a las Chivas de Guadalajara en una edición del Clásico Nacional donde el Rebaño llega como líder del Clausura 2026.

“Creo que son unánimes dentro del club las ganas de ver a América triunfar en un torneo internacional. Más que eso, estamos todos en la misma vibra de ver a América jugar un Mundial de Clubes. Nos dolió mucho no meternos, porque el equipo lo merecía por lo hecho en la Liga, por el nivel en torneos pasados", declaró Jardine en la antesala del partido.

"Vamos a intentar, es otro torneo que inicia, vamos partido a partido con fe, hambre y ganas”, añadió.

Para avanzar a la siguiente ronda, una victoria por cualquier marcador le alcanzaría al conjunto americanista.

Sigue aquí el minuto a minuto del partido entre América y Olimpia

