Israel Reyes, ilusionado con el renacer del América; asegura que viene lo mejor

Después del complicado inicio que tuvieron en este año, las Águilas del América comienzan a recobrar la memoria. Ya hilan tres victorias y buscarán sellar mañana su boleto a los Octavos de Final.

Ya se impusieron a Necaxa (2-0), al Olimpia de Honduras (1-2) y a los Rayados de Monterrey (1-0). En el torneo local ya están en el sitio ocho y en el plano internacional, quieren mantener el paso para trascender.

“Creo que ha habido buenas incorporaciones, se ha notado, es algo que nos sumará mucho a lo que viene. El equipo se vio bien el fin de semana, fue notorio el cambio, me hizo recordar momentos del equipo de lo que trabajó hace más de un año, momentos lúcidos con la pelota”, declaró Israel Reyes.

El mexicano se ha convertido en un referente de los azulcrema, el liderazgo del lateral lo pone como voz autorizada sobre el compromisos y deuda que tienen en la Copa de Campeones de la Concacaf.

“Independientemente del torneo, cada partido es de detalles, de un último esfuerzo. Trabajamos al detalle, a lo último, no relajarse, trabajamos para este tipo de situaciones que influyen en un resultado. Estamos con mucha ilusión de revertir lo que en un momento creímos que podía ser nuestro, levantar algo que los compañeros y desde arriba esperan”, concluyó el también seleccionado nacional en conferencia de prensa.

¿Qué espera del choque ante Honduras?

Israel Reyes destacó lo complicado que resultan los partidos contra los clubes de Honduras. El zaguero vislumbra un duelo intenso en el que los catrachos buscarán pelear hasta el final.

“Creo que siempre los juegos contra Honduras son muy aguerridos, de fuerza, pelea, muy físicos. Obviamente viéndolo desde casa noté jugadores habilidosos, potentes y rápidos, los compañeros los supieron controlar", aseveró.

