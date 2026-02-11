Cruz Azul quiere cerrar la serie ante Vancouver FC sin sustos; Nico Ibáñez y Christian Ebere podrían debutar en Concacaf

Cruz Azul tiene todo para finiquitar la serie con tranquilidad en el estadio Cuauhtémoc, pero sin caer en excesos de confianza. Luego del 3-0 conseguido en Canadá, La Máquina encara la vuelta de la primera ronda de la Concachampions con ventaja amplia y la posibilidad de manejar el ritmo del partido desde el arranque.

En el entrenamiento previo al compromiso se observó a Nico Ibáñez y Christian Ebere trabajando a la par del grupo, metiéndose de lleno en la dinámica celeste y mostrando buena adaptación. Si Nicolás Larcamón los considera oportuno, ambos refuerzos podrían tener minutos en este duelo internacional.

El técnico de la Máquina, aseguró que con estos refuerzos el equipo quedó bien cubierto para enfrentar los dos torneos: Liga MX y Concacaf. “Sí, siento conformidad, siento que tenemos un plantel muy competitivo y con con un perfil de jerarquía y sí, ambos están en condiciones de integrar la convocatoria”.

Larcamón enfatizó que el equipo y afición deben hacer que pese el Estadio Cuauhtémoc en cada partido. “El tiempo que estemos acá será importantísimo sentirnos fuertes y locales… Necesitamos que el estadio, que nuestra afición se haga sentir cada vez más en esta plaza, y estamos trabajando para eso”.

¿Qué espera Nicolás Larcamón y Rodolfo Rotondi del Vancouver FC?

Vancouver FC llega con el papel de víctima tras haber sido superado ampliamente en su propio campo. El conjunto canadiense necesita ganar por cuatro goles de diferencia para avanzar de manera directa o, al menos, igualar el marcador global para forzar la prórroga.

Para el argentino adivinar cómo jugará el rival no esta en sus planes. Larcamón se preocupa mas en el funcionamiento de su equipo y lo que puede llegar a proponer.

“Me propongo mucho más estar enfocado por lo que tenemos que hacer nosotros. Es una gran oportunidad para nosotros mostrar mucha responsabilidad y afrontar este segundo partido de la serie con sobre todas las cosas con la humildad que requiere este tipo de enfrentamientos. Si hay algo que tenemos que entender de que la serie todavía no está cerrada”.

Por otro lado, Carlos Rotondi, reiteró que a pesar de tener la ventaja, no se confían. “Afrontarlo como si fuera un partido Liga, con responsabilidad, sabiendo que tenemos que ganar, que tenemos que hacer que la gente se sienta representada con lo que ve en la cancha”.

El equipo de La Noria vive un momento positivo. En el partido de ida impuso condiciones con autoridad y dejó prácticamente sentenciada la eliminatoria. Además, en la Liga MX mantiene regularidad, luego de rescatar un empate 1-1 ante Toluca en el estadio Nemesio Díez.