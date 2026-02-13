El Cruz Azul no tuvo ningún inconveniente para avanzar a los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

La Máquina, con mucha tranquilidad, le pasó por encima al Vancouver FC en el marcador global (8-0) y superó la primera ronda del certamen internacional.

Tanto en la ida como en la vuelta, el conjunto de Nicolás Larcamón mostró superioridad sobre los canadienses y se instaló entre los 16 mejores de esta edición de la Concachampions.

En la ida, disputada en el estadio Willoughby del Centro de Eventos Langley de Columbia, los celestes derrotaron (0-3) a los representantes de Canadá, con goles de José Paradela, Amaury Morales y Agustín Palavecino.

Mientras que, en la vuelta, jugada en el Cuauhtémoc, el Cruz Azul completó la obra con una goleada (5-0), gracias a las anotaciones de Jorge Rodarte, Nicolás Ibañez y un hat-trick de Luka Romero.

De esta manera, la Máquina demostró que está encarrilada y que puede competir por ambos torneos.

Ahora, Nicolás Larcamón y sus dirigidos se estarán enfrentando al Monterrey en los octavos de final de la Concachampions, en una eliminatoria a dos juegos.

Cabe resaltar que los Rayados se instalaron en la siguiente etapa tras dejar en el camino al Xelajú de Guatemala.

El duelo entre celestes y albiazules promete ser uno de los más espectaculares, por las poderosas plantillas con las que cuentan ambos.

Cabe resaltar que, en espera de confirmase los días y horarios para el juego de ida y de vuelta, su enfrentamiento en la Liga MX está próximo a realizarse.

El Cruz Azul y el Monterrey chocarán el sábado 28 de febrero en el estadio BBVA, en duelo correspondiente a la Jornada 8 del Clausura 2026.

Resultado: Rayados vence al Xelajú y avanza a octavos de final de la Concacaf Champions Cup

