Pumas, a sumar contra el Puebla para dejar atrás el fracaso en la Concacaf

Para Efraín Juárez, los Pumas “no se mueren de nada”. Si bien, la falta de contundencia fue la que los llevó a fracasar en Concacaf, el técnico auriazul confía en que podrán avanzar a la Liguilla del futbol mexicano.

En esa búsqueda, los universitarios saltarán a la cancha del estadio Cuauhtémoc para jugar contra Puebla. Un reto que en apariencia parece sencillo, especialmente porque La Franja no ha logrado una victoria contra el equipo del Pedregal desde la fase regular del Clausura 2023.

Sin embargo, si la ausencia de “garra” se presenta una vez más, podrían dejar escapar los tres puntos de esta semana.

“Pretendemos ser los Pumas de toda la vida: garra, meter, correr y no rendirse hasta el final. Vamos a estar peleando en la Liguilla. Ojalá podamos aprender muchísimo de esto para la Liga”, prometió Juárez.

La última vez que Pumas y Puebla se hicieron frente, el Olímpico atestiguó un empate. Aun así, la estadística tiene tonalidades azul y oro, porque de las 56 veces que se han enfrentado, 28 victorias han quedado en manos de los universitarios.