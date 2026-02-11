Resultado: Rayados vence al Xelajú y avanza a octavos de final de la Concacaf Champions Cup

Monterrey volvió a mostrar la misma cara que se ha visto del equipo bajo las órdenes de Domenec Torrent. Un equipo apático, sin intensidad, que a veces, como sucedió esta noche, con poco le alcanza para cumplir y ganar.

Después del vergonzoso empate en Guatemala, Rayados logró vencer (1-0) al Xelajú gracias a un gol del joven Iker Fimbres (33'), que ha estado en el centro de la polémica en Monterrey, ya que la afición exige más minutos del canterano ante la falta de confianza por parte del estratega español.

En un equipo que cuenta con estrellas internacionales como Sergio Canales, Antony Martial, Oliver Torres, y el reciente Uros Djurdjevic, el héroe de la jornada fue el joven de Hermosillo.

Como tantas otras veces, Rayados pudo aumentar la ventaja en el marcador y no concretó por hacer una jugada de más. Le pasó a Martial, que todavía no llega a dos goles anotados con la camiseta albiazul, y le pasó a Óliver Torres, ambos en el área chica del Xelajú.

Fue un error de José Longo, quien provocó un penal, lo que generó el segundo gol de la noche. Lucas Ocampos (83') soltó un bombazo imposible de atajar para Rubén Darío Silva.

La afición de Rayados está cansada y esta victoria sigue sin ser suficiente para saciar la exigencia de los mismos. Mientras Torrent continúa con sus cambios en las alineaciones y Monterrey intenta encontrar su mejor versión, el boleto a octavos de final está sellado.

Su próximo rival, seguramente será Cruz Azul.