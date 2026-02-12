Más Información

Cruz Azul aplasta al Vancouver y avanza en la Concacaf Champions Cup

Selección Mexicana Sub-17 consigue su pase al Mundial de Qatar 2026

El ucraniano Heraskevych presenta un recurso al TAS tras ser descalificado por su casco

Nelly Korda jugará en México por primera vez en el Riviera Maya Open en Mayakoba

En modo arrollador y con Luka Romero como figura, el Cruz Azul avanzó el jueves a octavos de final de la Concacaf Champions Cup al golear 5-0 al Vancouver FC canadiense en partido de vuelta de primera fase.

Con esta victoria en el estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla, La Máquina celeste avanzó a la segunda ronda con un marcador global de 8-0.

Luka Romero fue la figura del juego con un triplete.

Al minuto 37, Romero recibió un pase filtrado en el área y mientras caía al césped definió el 1-0 con un toque frente al portero Callum Irving.

Romero firmó el 2-0 de cabeza dentro del área chica al 45+1', con asistencia de Omar Campos.

Tras un desborde por el costado derecho, al minuto 62, Romero se coló al área y conectó un disparo que fue rozado por el defensa Matteo Campagna para convertirse en el 3-0.

Jorge Rodarte se encargó del 4-0 con un cabezazo al filo del área chica, al minuto 68.

Y en su primer partido con el equipo celeste, el refuerzo argentino Nicolás Ibáñez sentenció el 5-0 con un remate a bocajarro al 74'.

En octavos de final, el Cruz Azul, defensor del título, se cruzará con el Monterrey.

