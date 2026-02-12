Álvaro Fidalgo responde a Héctor Herrera tras rechazo a naturalizados en el Tri

Hace unas horas, Héctor Herrera compartió su rechazo ante la llegada de jugadores naturalizados a la Selección Mexicana. En una entrevista con Televisa, el exjugador de Toluca aseguró que en el país hay materia prima suficiente para formar una selección competitiva de cara a la Copa del Mundo de 2026.

Las palabras del también exfutbolista del Porto, quien regresó a la MLS, se volvieron virales y llegaron a Álvaro Fidalgo, jugador que recientemente terminó su etapa en la Liga MX y que es elegible para el Tricolor de Javier Aguirre.

Lee también Brian Rodríguez lanza advertencia a las Chivas, previo al Clásico Nacional

Durante una entrevista, el actual elemento del Real Betis afirmó que no toma de manera personal lo dicho por Herrera y que le guarda respeto total.

"No somos enemigos. Tenemos una relación muy buena. Lo entiendo perfectamente. Cada uno puede tener su opinión sobre los naturalizados. Yo tengo el pasaporte mexicano, soy un mexicano más, pero entiendo el punto de Héctor y tengo una relación con él. Es su opinión y se la respeto", mencionó en charla con Radio Sevilla.

Lee también Javier Chicharito Hernández recrea a Juan Gabriel y se autoentrevista: "Eres más que un personaje"

Fidalgo, quien ha recibido buenas críticas tras sus primeros minutos en España, expresó que, al final del día, la decisión sobre su llegada al equipo nacional mexicano depende de Javier Aguirre, quien es el que manda.

"Aguirre es el que manda y su opinión es la que va a dictar. No me pareció mal lo de Héctor, es su opinión, sincera y que mucha gente piensa y no lo dice. No pasa absolutamente nada.Yo estoy abierto a ir, por supuesto", finalizó.